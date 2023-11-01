网络购买处方药今起须实名

网站首页网店主页不得展示处方药信息，线上售药的主体必须是具有资质的药品生产、经营企业，购买处方药须“实名制”……今起，《北京市药品网络销售监督管理办法实施细则》（以下简称《细则》）正式实施。北京青年报记者从市药监局了解到，《细则》是全国首个省、直辖市药品监管部门出台的药品网络销售监督管理规范性文件。

网售药品必须有上市许可

近年来，医药电子商务平台、网上药店持续增加，新业态不断涌现，药品网络销售日趋活跃。尤其是疫情期间，药品网络销售井喷式增长，呈现出快速发展态势。为进一步规范药品网络销售服务，加强药品网络销售监督管理，根据国家市场总局颁布的《药品网络销售监督管理办法》等有关要求，结合首都网络经济发展实际，北京市药品监督管理局制定了《北京市药品网络销售监督管理办法实施细则》，共包括5章38条。

药品网络销售坚持“线上线下一体化监管”的原则，即线上销售的药品必须经过药监部门上市许可；线上销售药品的主体必须是取得相应资质的药品生产、经营企业。按照线上线下职能一致、业务归口管理一致的原则，建立线上线下统一部署、统一督导、统一考核的监管机制，推动药品网络销售监管规范化、制度化、法治化。

不得展示处方药包装信息

《细则》中着重强化了药品质量管理的理念，引导企业树立质量安全意识，要求企业通过建立行之有效的各项质量管理制度，提升自身质量风险防控能力，确保网售药品质量安全。其中，对于药品网络销售企业，《细则》规定要在线下实体的质量管理职责中，增加线上质量管理要求和内容；通过自建网站的，销售系统还应当能够符合经营全过程管理及质量控制要求；对于药品网络交易服务第三方平台，《细则》中列举了药品网络质量安全管理机构的十四条基本职责，并规定管理机构可以设置包括质量控制、数据管理、客户服务、运营维护等部门，履行药品质量监督、交易双方资质审核、售前售中售后服务、药品网络交易数据管理等职责，保障药品的质量安全。

关于处方药监管，《细则》要求，从事处方药销售的药品网络零售企业和第三方平台的网站首页、医药健康行业板块首页和平台商家店铺主页，不得展示处方药包装、标签等信息。处方通过执业药师审核前，处方药销售页面不得展示或提供药品说明书，不得含有功能主治、适应证、用法用量等信息。此外，药品网络销售企业通过网络向个人销售处方药的，应当与电子处方提供单位签订协议，确保处方来源真实、可靠。从事处方药销售的药品网络零售企业和第三方平台应当对购药人信息实行实名制管理。

违规售药将面临暂停交易

药品监督管理部门在检查中发现药品网络销售企业和第三方平台建立的相关质量管理制度不符合药品质量管理要求的、网站或者网络客户端应用程序不符合保障药品安全的系统功能要求的、药品网络销售企业未按照《药品网络销售监督管理办法》和《细则》要求发布药品信息，存在安全隐患的，以及存在安全隐患的其他情形，药品监督管理部门依职责可以责令暂停网络销售或者暂停提供相关网络交易服务。