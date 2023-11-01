将困窘公之于众 “大码”女生发声意义何在

据中国网报道，近日，一位身高170cm、体重286斤的“大码”女生乘坐高铁的视频引发关注。视频中，当事人付豚豚（化名）靠硬挤才能坐进二等座，且整个人会被卡住，小桌板也放不下来，虽已尽量靠紧窗边缩小体积，但身体还是会超出座位打扰邻座。付女士介绍，她曾因体重焦虑而患上情绪性暴食症，不敢出门和面对外界的声音，她已有两三年没有坐过高铁。今年，她终于鼓起勇气，决定把平时不敢做的事情都做一遍，并记录下来，让人看到“大码”人群的真实处境。

一般人可能无法想象，一个身体健全的成年人会把“去游乐园”“坐地铁”“坐高铁”这种事列为“不敢做”的事。但看到视频中的女生因为肥胖而窘迫的样子，再看到视频评论区那些尖刻的嘲讽、无情的批评、满满的嫌弃，我们或许就能理解，她做这些到底需要怎样的勇气。

对付女士来说，更难的是把这种“不完美”公之于众，拍下那些尴尬、笨拙的瞬间，交予公众评判。人的本能是向外展示自己最光鲜亮丽的部分，谁喜欢被人评头论足呢？特别是肥胖人士，从小到大的成长道路上，最不缺的就是嘲笑。但她甘愿把自己当成是一只被解剖的麻雀，放到公共场域，希望以此发声，为同样处境下的少数人争取合理空间。

把肥胖与懒惰、贪吃、缺乏自律等同起来，是没有科学依据的。2020年3月4日，是世卫组织倡议的世界肥胖日，《自然》子刊《自然医学》发表了一份国际共识声明，呼吁停止对肥胖的污名化。专家组成员表示，并未发现支持肥胖人士所遭遇污名化的科学证据，反而揭示了会引起肥胖污名化的一些错误观念。

导致肥胖的关键因素并不是好吃懒做，而是与生理、遗传、环境等多种因素有关。还有一些肥胖是病理性的，比如先天性疾病、激素紊乱、服用某些药物导致。总之，肥胖并不是某种审美上的“缺陷”，也不完全取决于个人选择和个人意志。

从这个角度说，“大码”人士将自己的出行难问题放到公共舆论中去讨论，是一件非常有意义的事。公共政策的特殊性就在于，一方面要满足绝大多数人的需求，另一方面则要兼顾少数人的权益。比如，公共道路满足了大多数健康者的行走需求，但正因为看到了少数行走不便者的需求，才有了无障碍通道。

同理，虽然目前的公共交通工具未必能马上解决“大码”人士的出行障碍，但多做一些努力是可以且应该的。高铁上有专门放置大件行李的位置，那么，为“大码”人群提供一些可选择的座位，又有何不可？而且，这种更大空间的位置还不一定只为“大码”人士服务，对携带婴幼儿的成年人来说，也是友好的。

理解少数人的需要，推进公共政策的兼容性，是社会文明进步的表现。毕竟，我们谁也不能保证自己永远不会成为“少数人”。