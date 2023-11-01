真正的托育必须“既托又育”

今年秋季，上海市嘉定区古猗幼儿园正式开设托班。入托的孩子年龄在3岁以下。

早在开学前的暑假，3名保教人员就对班级24个宝宝进行了家访，了解孩子个性、发展情况、家长教养观念等。9月开学前，幼儿园举办托班家长会，面对面解答家长困惑。幼儿园公众号也适时推出“入园适应”系列文章，指导家长进行幼儿入园适应准备。

开学日，托班孩子和父母一起，进入幼儿园开展亲子活动，让孩子熟悉新环境、新伙伴。入学前两周，孩子上半天课，下午教师和家长交流孩子在园情况。第三周，幼儿全天在园生活。“同时，在孩子适应的情况下，差异化满足家长需求。”园长陈蕾说，有孩子第二天就适应了全天在园。

陈蕾向记者介绍，这一系列做法都是为了让托班的孩子顺利适应幼儿园集体生活，而采取的梯度适应举措。

1个月后，托班再次召开家长会，根据每个幼儿的发展现状，指导家长进行家园共育的跟进内容。

在甘肃省定西市安定区实验幼儿园，老师们也用贴心服务获取家长信任。毕业于鞍山师范学院学前教育系的剡盼是托班教师之一。上大学期间，这名95后就考取了育婴师资格证，系统学习了适合婴幼儿的蒙氏教育课程。

“‘保姆式’的托管方式，满足不了年轻家长的需求。我们为孩子设计了丰富的课程，培养他们身体的独立、意志的独立、品格的独立。”剡盼举例说，刚入园时，孩子没有规则意识，会把教具、玩具散落一地，老师们就把同一类型的教具放到一张桌子上，孩子们分开活动，引导他们不要争抢，后续再教会他们把教具放回原位。

孩子们哭闹、想家的时候，老师会把他们抱在怀里安抚，还会带他们看一看幼儿园的环境，转移注意力。

音乐教室里的蒙氏线应用更多，剡盼介绍，活动前，老师播放轻音乐，让孩子们排队站在蒙氏线上，带着他们脚尖对着脚跟，一步一步走，同时穿插叉腰、学小鸟飞等简单动作，帮他们静下心来。活动结束后，又再次带着小朋友们走线，张张小手、拍拍小腿，舒展身体。

还有观察花园和苗圃、升旗等室外活动。在重要节日，老师们还会布置教室、上主题课，向孩子们做科普。

“小不点儿”经常会带给老师惊喜。剡盼说，开班以来，她带过40多个孩子，经过指导，每个孩子都会自己吃饭、如厕、穿衣服，“孩子能力很强，反而是家长不自信”。

刚开学时，元宝的奶奶还在担心孙子不说话，现在，元宝能讲《小猪佩奇》的故事。“元宝只是不爱说，我们要找到沟通的‘钥匙’。”剡盼说。

很多人担心分离焦虑，孩子们却能自己适应——一名叫倩倩的女孩会假装打电话安慰自己，作为“社牛”，她还会在其他小朋友着急的时候，“帮忙呼叫老师”。

在托班，楠楠年龄最小，玩海洋球的时候，很多小朋友脱了鞋会随手一扔，楠楠会帮老师把小朋友的鞋放得整整齐齐……

提及每个孩子，剡盼都带着笑意。她说，她曾读过这样一句话，“真正的托育必须是既托又育，托是托付、更是托举，育是保育、更是爱育”。而今，在每天的工作中，她和同事们都在践行着这句话。