仅用BMI衡量肥胖程度或不够科学全面

近日，《自然》杂志在线发表一篇文章称，长期被用来衡量肥胖的关键指标——身体质量指数（BMI）存在缺陷。BMI是世界卫生组织官方认可的肥胖筛查指标，BMI与身高体重相关，其数值在18.5至24之间为体重合理，低于18.5为体重过低，高于24为超重，高于28为肥胖。现有研究证实，BMI数值高与糖尿病、冠心病、脑卒中等慢性病的发生存在正相关性。

“但只用BMI来衡量肥胖，是不够科学全面的。因为BMI这一指标的计算方式没有纳入人体肌肉含量和脂肪含量。”航空总医院总务部副主任营养师张田解释道，“比如，对肌肉发达的运动员来说，BMI可能过高地估计了其肥胖程度；对肌肉组织较少的老年人，BMI可能会低估其肥胖程度。”

有些人的BMI在正常范围内，但腰围不正常——脂肪异常堆积在腹部，属于腹型肥胖；还有些人BMI正常，腰围也正常，但体内脂肪含量超出正常水平，这时也要用其他方式评估肥胖程度。所以，临床上还引入了腰围及腰臀比法、体脂率法这两种方法评估肥胖。

张田解释，腰围及腰臀比是衡量腹型肥胖的重要指标。体脂率是衡量肥胖更为客观准确的指标，需要用体脂率分析仪检测得出。与这两种方法相比，用BMI筛查肥胖更高效简便、成本更低，而且学者通过研究提出了适合中国人群的BMI参考标准，因此BMI在临床应用更广泛。“当然，质疑BMI是一件好事。大众要改变单纯靠体重衡量肥胖的旧观念，要认识到脂肪含量、肌肉含量等指标的重要性。”张田强调。

北京久运体育文化有限公司运动康复师高响也表示，BMI只能作为评估健康的指标之一，健康状况要根据体脂率、内分泌水平、运动能力、精神状态和生活作息等因素综合评估。据悉，北京市已将BMI纳入体育中考评测范围，高响认为该规定有警示意义。“由于体育活动明显不足加上摄取高热量食物，越来越多青少年罹患肥胖症。考察BMI有助于引导孩子合理饮食、科学运动，降低罹患肥胖症等慢性疾病的概率。”