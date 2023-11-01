健康“医”点通
世界头皮健康日：你的头皮健康吗？告别头屑困扰做好这些事儿
人民网记者 闫妍
2023年11月01日08:48 来源：人民网
11月1日是世界头皮健康日。头皮属于人体表层皮肤，正常情况下每天都在更新脱落，微量的碎屑属于正常的皮肤代谢。中南大学湘雅三医院皮肤科主治医师王丹在接受人民网记者采访时表示，但如果脑袋一动就“雪花飘飘”，应警惕可能头皮出现了健康问题。
设计制作：实习生袁小倩
(责编：孙红丽、吕骞)
人民网记者 闫妍
11月1日是世界头皮健康日。头皮属于人体表层皮肤，正常情况下每天都在更新脱落，微量的碎屑属于正常的皮肤代谢。中南大学湘雅三医院皮肤科主治医师王丹在接受人民网记者采访时表示，但如果脑袋一动就“雪花飘飘”，应警惕可能头皮出现了健康问题。
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