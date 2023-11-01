头皮比脸皮更脆弱易老

◎本报记者 华 凌 通讯员 王钧程

“头皮油腻瘙痒、头屑增多；头发干枯分叉、脱发严重……当出现这些问题时，或许正是头皮在发出预警。”中国医学科学院北京协和医院皮肤科副主任、主任医师刘洁博士在接受科技日报记者采访时表示。

为提高人们对头皮健康的认识，瑞士HICAS生物研究中心于2012年8月将每年的11月1日定为“世界头皮健康日”。造成头皮不健康的因素有哪些？如何判断头皮是否处于健康状态？在日常生活中如何养护头皮？

头皮是头发健康生长的关键“土壤”

头皮是皮肤中重要且特殊的部位，是头发健康生长的关键“土壤”。平时如不注意护理，往往会引起多种头皮与毛发疾病。

刘洁表示：“头皮比脸部的皮肤更脆弱、容易衰老。一旦出现问题，发质可能会干枯、毛糙，甚至掉发数量都会明显增多。”

刘洁介绍说，常见的头皮疾病包括脂溢性皮炎、银屑病及毛囊炎等。不同的常见头皮疾病表现及病因均不同。

例如，最常见的头皮疾病之一脂溢性皮炎，往往表现为头皮发红、油腻、头屑增多、瘙痒。此病的发生可能与马拉色菌、头皮油脂分泌增多且成分改变等相关。

很多人不知道头皮也是银屑病（俗称“牛皮癣”）的好发部位，其发生与家族遗传、免疫反应、感染及精神压力等相关。当头皮尤其是发际处出现成片的红斑、瘙痒及较多头屑，甚至导致头发呈束状时，需要高度警惕。

青少年好发头皮毛囊炎，其常与面部的“青春痘”（痤疮）共同出现，表现为红色丘疹、脓疱，且伴有疼痛，严重时可形成结节或囊肿。如未得到及时治疗可能遗留瘢痕，甚至导致头发无法长出。此病与头皮皮脂溢出增多、金黄色葡萄球菌感染有关。

用科学的方法养护头皮

针对常见的头皮疾病，我们该如何应对呢？刘洁表示：“以最常见的脂溢性皮炎为例，对于症状较轻的患者，首先需要调整生活习惯，包括保持精神放松、规律作息，少食用油腻、辛辣刺激性食物，避免烟酒刺激，少烫发染发等。以上生活习惯的调整对大多数头皮疾病具有益处，良好的生活习惯是头皮健康的基石。”

与此同时，日常养护头皮，要用科学的方法为头皮“排毒”：减少使用过热的水与碱性肥皂洗头；对于头皮油腻、头屑较多者，建议不要频繁洗头，每日洗头次数不超过1次；对于头皮干燥、头发干枯者，建议可隔日洗头。此外，洗头次数也可根据季节调整，夏季多汗时可适当增加次数，而冬季干燥时则适当减少。

刘洁说，如果这些措施的控制效果不佳，需要及时到医院皮肤科就诊，以确定诊治方案。对于头皮发红、头屑较多且瘙痒明显的脂溢性皮炎，可以外用二硫化硒或酮康唑洗剂，严重时也可选用含有激素的复合制剂，配合口服复合维生素B（含B2、B6）治疗。如果头皮还同时出现毛囊炎，可局部外涂如夫西地酸乳膏、莫匹罗星软膏等抗生素治疗，严重时可在医生指导下口服抗生素或异维A酸等药物。对于头皮银屑病，可适当使用含焦油洗发水、二硫化硒洗剂、卡泊三醇搽剂、水杨酸制剂及含糖皮质激素制剂等治疗。