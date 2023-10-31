问：霜降后如何合理进行健身运动？

答：霜降以后随着气温的降低，日夜温差进一步加大，甚至会出现霜冻的情况，所以体育活动的时间早晨应该适当的延后，而晚上应该适当的提前，尽量在太阳升起后和太阳落下前完成。另外活动最好选择比较舒缓的运动，避免劳累和大汗，以防止出汗后感受风寒而感冒。喜欢跑步以及其它竞技体育的朋友，一定要在正式运动之前做好充分的热身活动，注重关节的活动和肌肉、韧带的拉伸，防止运动中不必要的关节、肌肉损伤。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》