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霜降节气适合什么运动？

2023年10月31日11:57 来源：人民网-人民好医生

问：霜降节气适合什么运动？

答：霜降时节，人们的运动量可适当增加，可选择登山、慢跑、快走、太极拳、太极剑等运动。此外，登山运动不仅可以改善心肺功能，登至高处、极目远眺时，还能舒缓心情。

——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》

                             

                             

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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