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霜降后如何“吃好”？

2023年10月31日11:34 来源：人民网-人民好医生

问：霜降后如何“吃好”？

答：日常饮食中要注意多进食一些性平或微温的食物，而不要因为外界气温较低而开始进食辛热燥烈的食物。这些食物虽然能够抵御寒冷，但是会助长燥邪损伤人体津液，对健康不利。
霜降时节，常见的平和温润的食物有糯米、高粱、玉米、豇豆、扁豆、白菜、芥菜、胡萝卜、百合、山药、山楂等食物。在深秋季节可以适当食用，来达到平补温润的目的。

——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》

                             

                             

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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