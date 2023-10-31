问：霜降后如何“吃好”？

答：日常饮食中要注意多进食一些性平或微温的食物，而不要因为外界气温较低而开始进食辛热燥烈的食物。这些食物虽然能够抵御寒冷，但是会助长燥邪损伤人体津液，对健康不利。

霜降时节，常见的平和温润的食物有糯米、高粱、玉米、豇豆、扁豆、白菜、芥菜、胡萝卜、百合、山药、山楂等食物。在深秋季节可以适当食用，来达到平补温润的目的。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》