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霜降食疗要点有哪些？

2023年10月31日11:27 来源：人民网-人民好医生

问：霜降食疗要点有哪些？

答：谚语有“补冬不如补霜降”的说法，秋季是收获的季节，日常养生宜平补五脏，润肺、健脾、补肾、调肝、养心，为冬季藏精，抵御外邪做准备。平素可结合自身身体情况，选择食用百合、山药、大枣、蜂蜜、桂圆、梨、山楂等水果食物调补。

——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》

                             

                             

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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