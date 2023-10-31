问：霜降时节，老年人养生保健有何要点？

答：进入“霜降”，气温骤降，是慢性呼吸道疾病、心脑血管疾病、胃肠道疾病及骨关节疾病复发的高峰期，老年人群除遵医嘱按时服药外，要注意防寒保暖，避免湿邪、寒邪侵入人体，而腰、背、膝、足的保暖尤为重要。户外锻炼应适时适量并持之以恒，以增强体质；老年人运动，应注意减少膝关节的负重。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》