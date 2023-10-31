霜降如何防秋郁？
问：霜降如何防秋郁？
答：现代医学研究认为，造成秋季抑郁症病因主要是阳光照射少。常年在室内工作的人，尤其是体质较弱或极少参加体育锻炼的脑力劳动者，以及平素对寒冷比较敏感的人，比一般人更易秋季抑郁。
霜降防秋郁，首先是不要随意打破生活规律，保持好心情；其次是适当多吃高蛋白食物，如牛奶、鸡蛋、猪肉、羊肉和豆类等；还要参加一些有益身心的娱乐活动，如跑步、登山等。中医早就认识到，登山是治疗秋季抑郁症之良方。
——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》
问：霜降如何防秋郁？
答：现代医学研究认为，造成秋季抑郁症病因主要是阳光照射少。常年在室内工作的人，尤其是体质较弱或极少参加体育锻炼的脑力劳动者，以及平素对寒冷比较敏感的人，比一般人更易秋季抑郁。
霜降防秋郁，首先是不要随意打破生活规律，保持好心情；其次是适当多吃高蛋白食物，如牛奶、鸡蛋、猪肉、羊肉和豆类等；还要参加一些有益身心的娱乐活动，如跑步、登山等。中医早就认识到，登山是治疗秋季抑郁症之良方。
——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》
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