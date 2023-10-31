问：霜降保暖从身体哪两个部位开始？

答：“寒从脚入”，深秋御寒当从脚开始。下肢保暖做得好，全身都会觉得暖和，热水泡脚是个不错的选择。

此外，胃的保暖也很重要。深秋及冬天气温较低，寒冷刺激使人的胃肠调节功能发生紊乱，胃酸分泌增多，进而刺激胃、十二指肠黏膜。同时，寒冷还可造成胃肠自身缺血、缺氧。对于曾患或已患消化性溃疡的人来说，此时应避免生硬、油、炸、煎、炒等难消化的食物和酒类、酸性饮食、浓茶、咖啡等。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》