问：霜降时节，应注意预防哪些疾病？

答：防悲秋

霜降时节，秋风萧瑟，万物萧条，人易伤怀。要懂得调整自己的情绪，保持平和乐观心态，不以物喜，不以己悲，乐观豁达的生活态度，有助于缓解“悲秋”情绪，减轻霜降肃杀之气造成的郁闷。

防秋燥

肺为娇脏，喜润恶燥，肺又主一身之气，司呼吸，开窍于鼻，外合皮毛，与大肠相表里。燥为秋季的主气，待到霜降节气已成凉燥。因此，霜降乃是深秋，易犯咳嗽，慢性支气管炎、支气管哮喘易在此时复发或加重。推荐食疗方“百合马蹄梨藕蜜汁”来防治秋燥：百合30克、荸荠（马蹄）、梨汁、莲藕各100克，洗净榨汁，去渣，调蜂蜜适量。

防关节炎

霜降的到来意味着即将进入冬季，此时天气湿中带寒，易伤害关节，甚至引起风湿痹病。

应注意及时穿上长衣长裤。可以自上而下做做运动，从手指末端屈伸活动，再到手腕和肩臂，以肩肘为圆心点，用肩进行前后的环肩锻炼。还可以锻炼一下脊椎，从颈椎到腰椎逐节拉伸，再做下肢的关节运动，可以用屈伸转圈的方法将关节活动开。

防胃痛腹泻

天气转凉后，胃部容易受凉，引起痉挛、胃痛、恶心、呕吐；腹部受凉，则易腹痛、腹泻，尤其是形体偏瘦的人，因皮下脂肪薄，就更加要注意胃部的保暖。

要随天气的变化适时增加衣服，夜间睡觉时要盖好被子，以防止胃部、腹部着凉，导致疾病发生。加强体育锻炼，改善胃肠道血液循环，增强人体素质，提高机体对天气变化的适应能力，从而减少发病。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》