问：霜降节气有哪些习俗？

答：赏菊

古有“霜打菊花开”之说，菊被古人视为“候时之草”。“霜降之时，唯此草盛茂。”霜降时节，正是菊花盛开之际。此时，民间会举行菊花会，以表达对菊花的喜爱和崇敬。

吃柿子

秋霜让柿子悄悄“红了脸”，部分地区有霜降吃红柿的习俗，取“吃柿子不会冻到流涕”或“防止冬季嘴唇开裂”之意。

登高

金秋十月，天高气爽，这个季节登高远望可达到心旷神怡、健身祛病的目的。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》