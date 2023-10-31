问：“霜降”的“霜”从何而来？

答：雨雪冰霜，都因水而来，但又各不相同。霜是空气中的水汽直接凝华，在温度低于零摄氏度的地面上或近地面物体上形成的白色松脆冰晶。

霜的形成与气温密切相关。我国各地气候差异较大，入秋后的初霜总体上是由北向南推进的。人们之所以感觉霜降节气昼夜温差大，是因为在霜降来临前，我们经历了漫长的暑热，而随着霜降节气的来临，冷空气活动开始频繁，白天光照较强烈，夜间降温明显，加大了昼夜温差。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》