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什么是霜降节气？

2023年10月31日11:02 来源：人民网-人民好医生

问：什么是霜降节气？

答：气肃而霜降，阴始凝也。当太阳到达黄经210度，天地间阴气的形态由露而结为霜，节气便由寒露而至霜降。此时，北方的风，南方的雨，带来大幅的降温，天气的寒凉明显加重了。

——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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