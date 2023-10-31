问：什么是霜降节气？

答：气肃而霜降，阴始凝也。当太阳到达黄经210度，天地间阴气的形态由露而结为霜，节气便由寒露而至霜降。此时，北方的风，南方的雨，带来大幅的降温，天气的寒凉明显加重了。



——《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》