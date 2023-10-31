人民健康“五进”关爱服务计划走进中国石化

10月26日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）在中国石化百川公司的支持下走进中国石化小营办公区。结合活动前期的调研，本场活动围绕中国石化职工的相关健康需求，配置了健康科普讲座、健康生活体验服务、名医健康咨询等服务环节，以多维体验形式传播健康生活理念、提升职工健康素养，让大家在轻松欢快的氛围中，感受健康服务带来的美好。

“五进”计划走进中国石化

随着上午忙碌工作的结束，健康生活体验服务专区在午间迎来了大批体验者，一些互动类项目成为大家的“心头好”。在科普答题竞赛环节，大家本着“友谊第一、比赛第二”的原则，在比拼中收获了不少健康科普知识；通过牙齿科普互动区的问答，大家纠正了一些常见护齿误区；随着体验跳绳、呼啦圈等健身设备，职工们为如何消耗更多卡路里算起了“健身小九九”。

关爱计划当天，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师安立带来了以“畅享健康呼吸”为主题的科普宣讲。此外，为满足职工对心脏健康、骨骼健康、消化调理、心理健康方面的需求，本场活动邀请中国医学科学院阜外医院心内科主任医师刘亚欣、首都医科大学附属北京安贞医院骨科主任胡三保、首都医科大学宣武医院消化科副主任医师郝丽杰、北京大学第六医院副研究员范肖东来现场提供健康指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（冯斯正）