加强血液肿瘤专科建设 培养更多创新型研究型人才

为进一步挖掘在血液肿瘤学科领域取得重要成果的优秀医生，展示血液肿瘤医生开拓创新的精神风貌，近日，“2023人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”在北京正式启动。启动会上，多位专家表示，加强血液肿瘤专科建设，培养更多创新型、研究型血液肿瘤人才，对于公立医院高质量发展具有重要意义。

“何为好医生？好医生不仅要有为人民服务的能力和意识，还要有以临床价值、患者需求为导向科研创新成果及转化能力。”北京大学人民医院血液科主任、北京大学血液病研究所所长黄晓军介绍说，近些年，血液肿瘤在创新诊疗模式上有着重大进展，有创新能力、服务能力的血液系统“人民好医生”需要被挖掘、推荐。他同时提出，希望更多青年医生敢于创新、敢于思考、敢于突破，贯彻多学科融合理念，不断提升自身血液肿瘤诊疗技术水平和服务能力。

北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军介绍说，近年来，我国肿瘤防治工作稳步前进，取得了长足进步，得益于我国把保障人民群众健康放在优先发展的战略位置，也得益于肿瘤诊疗技术的不断进步和专业领域医生技术的不断提升。如何进一步推进肿瘤事业高质量发展？朱军认为：“我们要进一步遵循规范化诊疗模式，加强多学科合作，推进专病专科化发展，鼓励医务人员临床诊疗、科普创作、科研创新‘三驱并进’。医务人员也要进一步学习和追踪最新的医学知识和医疗进展，利用科学研究和转化平台，将前沿创新技术和科研成果真正运用到临床实践中，以进一步惠及患者。”

“中青年医生作为中坚力量，在血液肿瘤防治工作中发挥着显著作用。”哈尔滨血液肿瘤研究所所长马军认为，加强血液肿瘤人才队伍建设，培养、挖掘更多人才，为患者提供更加优质、便捷的医疗服务，是推进血液肿瘤专科建设的重要课题，也是新时代对血液肿瘤专科提出的任务与要求。“持续推进血液肿瘤防治工作，不仅需要加强医务人员培训，提升专业医生的技术水平，也需要激发医务人员提供优质医疗服务的热情。”他说。

在主题分享环节，中山大学附属肿瘤医院大内科副主任黄慧强认为，血液系统肿瘤学科建设与公立医院高质量发展密切相关。所以，加强血液肿瘤专科建设，培养更多创新型、研究型血液肿瘤人才，对于公立医院高质量发展具有重要意义。他以淋巴学科为例介绍说：“近几年，中山大学附属肿瘤医院淋巴瘤学科建立的血液肿瘤MDT模式对学科的医疗服务质量、教学、科研等方面都产生了正面影响和推进作用。目前，淋巴瘤学科取得的几十项研究成果和大量学科建设成果，也正在加速转化为高效医疗服务的内容，以不断满足广大患者对高质量医疗服务的需求。”

“以人才建设为中心，培养吸引优秀人才，是血液专科可持续发展的核心支撑性要素之一。”山东大学齐鲁医院副院长纪春岩认为，加强血液病专业人才队伍培养应采取以下五大举措：“一是建立人才育引培养机制，还要贯彻柔性引才、以用为主的理念，完善人才双聘机制；二是开展丰富的学术交流和培训活动，就基础研究、临床诊疗等进行学术交流和研讨，为血液病专业医务人员分享最新的研究成果及临床诊治经验；三是加强团队合作和多学科协作；四是鼓励和帮扶血液病专业年轻人才发展，在为人才设立个性化的发展培养计划的同时，还要提供全方位的支持和激励；五是加强国际合作，定期派遣具有潜力的青年学者到国际一流的大学、研究机构、医院等进行深度学习、交流和合作，掌握最新的血液病诊疗技术和研究成果，加强医教研学高度融合，实现资源共享、优势互补。”

科普讲座环节上，江苏省人民医院血液科副主任徐卫、中国医学科学院血液病医院主任医师邹德慧和北京协和医院血液内科副主任张炎三位专家依次发言，重点围绕防治淋巴瘤、促进淋巴瘤规范化诊疗和血液肿瘤临床技术在临床应用能力的创新、转化等内容进行了分享。

此外，苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛、中国医学科学院血液病医院主任医师邱录贵、北京协和医院血液科主任周道斌通过视频的形式寄语，预祝“2023人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”圆满成功。