医疗人才“组团式”支援成效显著

10月25日，国家卫健委医政司副司长邢若齐在国家卫健委“贯彻落实党的二十大精神”主题系列新闻发布会上透露，近年来，中组部与国家卫健委等相关部门共同组织实施医疗人才“组团式”支援工作，先后确定了支援西藏“1+7”（西藏自治区人民医院和7家地市级人民医院）和支援新疆“7+1”（7家地市级人民医院和兵团第一师人民医院），并于2021年将西藏的13个县人民医院纳入支援范围。截至目前，已向西藏、新疆选派高水平人才3175名。邢若齐同时透露，“组团式”援青工作已于2023年7月启动，将青海六个自治州人民医院纳入支援范围，目前正在进行援青医疗人才的选派工作。

受援医院一批重点专科从无到有、从有到强

“受援医院医疗服务能力不断增强，医疗人才‘组团式’支援工作取得明显成效。”据邢若齐介绍，西藏“1+7”受援医院2022年开展四级手术占比提高至8.8%，比上一年度提高了1个百分点。经过初步推算，13家受援县医院目前阑尾炎微创手术等三级手术占比也从上一年度的14.8%提高至37.4%。新疆“7+1”受援医院出院患者病例组合指数稳中有升，低风险病例组死亡率维持在较低水平。

新疆卫健委副主任邹小广介绍，2016年以来，8家受援医疗医院实现了一批重点专科从无到有、从有到强的转变。截至2022年，临床专科从180个增至258个，实现了国家重点专科零的突破，三四级手术比重由48.6%提高到57.8%，转诊率从1.54%降低到1.2%。同时，特色专科渐成规模，实现了新疆首个药物临床试验基地的突破，建立首个自治区重点实验室和首个自治区临床医疗研究中心以及首个ECMO救治团队等；8家医疗机构紧紧围绕急危和重症，建立并完善了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高危孕产妇救治中心和新生儿救治中心。

邹小广表示，通过援疆专家的坐诊、义诊、会诊、远程会诊等多种方式，新疆总体实现了“大病不出自治区、一般病不出地州市、头疼脑热小病不出县乡区”的目标。

造就一支带不走的高水平医疗队伍

“为了加大培养人才力度，我们累计为西藏、新疆等帮带医疗团队千余个、医务人员7678名。受援医院也有计划有步骤地派出了4357名医务人员到对应的支援医院进修培训。”邢若齐介绍，2022年，西藏、新疆受援医院具有副高及以上职称医生占比分别达到9.6%和12.2%。重症、儿科等紧缺专业医师数量分别有不同程度增长，为实现“大病不出区”奠定了较为坚实的人才基础。

“输血”不如“造血”，对于支援医院来说，为受援地留下一支带不走的医疗队尤为重要。江苏省人民医院党委书记丁强曾经援疆担任新疆克州人民医院院长，据他介绍，江苏省卫健委选派了全省9家最好医院的医生组团支援新疆克州人民医院，实行了当地科主任和援疆主任“双主任制度”，一个管业务、管带教，另外一个注重日常工作的推进。从2016年至今，以“团队带团队”“以院包科”“师带徒”的方式重点支援了30多个专科，与330多名当地医务工作者结成了师徒。

“针对当地人民群众就医需求和受援地医疗机构的实际情况，选派的专业人员包括急诊重症科、妇产科、儿科等一些稀缺科室，也有麻醉、检验、病理等综合科室。”上海市卫健委副主任虞涛介绍，上海市已向西藏、新疆、青海选派了高层次医疗人才900余名。上海将根据受援地需求，不断优化调整支援队伍，着力培植一批好医院，造就一支带不走的高水平医疗队伍。

受援医院管理科学水平持续提升

“支援工作不仅带去了医疗技术，也注重加强受援医院管理能力的提升，推动建立健全现代医院管理制度，提高医院信息化水平。”邢若齐表示，在受援医院，多学科诊疗、分娩镇痛、日间手术等一批新型医疗服务模式得到广泛推广和应用。

谈及经验，丁强说，他们的主要做法是加强制度建设，注重人才培养，开展绩效考核机制改革，向责任重、风险高、工作量大、技术领先的优秀人才和岗位倾斜。同时，坚持问题导向，员工提出的问题和困难就是工作的努力目标，“我们刚去的时候，第一年职代会收集了83个问题，到2019年职代会的时候，就只有38个问题了”。

一些受援地区海拔较高，条件艰苦，医疗队员在高强度工作的同时，身心健康也面临严峻考验。“在政策设计之初，我们就把医疗队员的健康保障作为一项重要任务，各支援省份在出发前要为医疗队员做好全面体检，赴高海拔地区的医疗人才要做低氧适应性训练。队员一旦出现身体不适，要及时调整、休整、调换。”邢若齐表示，在工资待遇方面，医疗队员在支援工作期间享受原工作单位同类同级人员的各项福利待遇，同时享受受援地所在地区同类人员的地区津贴；在职称晋升方面，可按规定申报专业技术职称，在同等条件下优先评审。综合管理人员支援期间表现特别优秀的，返回后同等条件下优先考虑提拔使用。

经过多年医疗人才“组团式”支援工作，西藏、新疆医疗服务能力有了阶段性提升，但邢若齐也坦言，从全国三级公立医院绩效考核和县医院医疗服务能力第三方评估结果上看，受援医院与西部地区平均水平仍存在差距，帮扶工作依然任重道远。

邢若齐表示，接下来将继续在四个方面重点推进：着力提升医院管理水平，结合公立医院绩效考核结果，健全受援医院学科体系和管理体系，加强病案、运营管理队伍建设；优化“以院包科”支援工作机制，继续聚焦卒中、胸痛、创伤等急诊急救五大中心建设和特色重点专科建设，进一步加强高原病研究与防治工作，着力解决高原医学研究的重大课题；坚持双向考核，重点考核帮带成效和跟学成果，考核结果与“师徒”双方的职级晋升、薪酬待遇等挂钩；着力拴心留人，完善激励保障措施，确保培养出来的人才在当地持续服务较长时间，鼓励支援人才延长服务期限或留在受援地工作。