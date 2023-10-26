直播预告：科学“护心” 糖尿病管理不容忽视

我们常说，糖尿病本身不可怕，可怕的是并发症，而糖尿病慢性并发症的核心也包括血管并发症。一般而言，糖尿病患者更易发生动脉粥样硬化，甚至比高脂血症患者更早、更快，预后更差。那么，糖尿病患者该如何守护心脏健康？

10月27日17:00，东南大学附属中大医院心血管内科主任医师马根山将做客人民好医生客户端直播间，为大家详细讲解“糖尿病患者如何科学护心”的科普知识。

嘉宾简介

马根山，医学博士、二级教授、主任医师、博士研究生导师，东南大学附属中大医院心血管内科科主任，东南大学心血管病研究所副所长，江苏省医学会心血管病分会主任委员，南京医学会心血管病学专科分会主任委员，江苏省医师协会心血管内科医师分会副会长，中华医学会心血管分会介入心脏病学组委员，中国医师协会心血管内科医师分会常务委员，中国医师协会心力衰竭专业委员会副主任委员，ISHR中国转化医学工作委员会副主任委员，江苏省医学重点学科带头人，江苏省优秀重点人才，江苏省医学领军人才，国家自然科学基金同行评议专家组成员，国家发改委药品定价委员，国家教育部国际合作项目评审专家。

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