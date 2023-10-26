兜住兜准兜好基本民生底线（权威发布）

10月25日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍做好分层分类社会救助工作和发展老年助餐服务有关情况，并答记者问。

近日，国务院常务会议审议通过了民政部会同有关部门制定的《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》（以下简称《意见》）和《积极发展老年助餐服务行动方案》（以下简称《行动方案》），推动各地深入贯彻落实党中央部署要求，加强低收入人口动态监测，更加精准、及时、有效做好社会救助工作；积极稳妥、因地制宜发展老年助餐服务，确保取得实际成效。

社会救助是社会保障体系中兜底性、基础性的制度安排。党的二十大报告明确提出：“健全分层分类的社会救助体系。”

“低收入群众的困难程度、困难情形各不相同，需要通过深化改革，进一步增强救助的针对性和精准性。”民政部副部长唐承沛介绍，《意见》按照低收入人口的困难程度分层，根据困难类型分类，提供针对性的救助帮扶措施，充分发挥医疗、教育、住房、就业等专项救助的作用和潜力，将专项救助范围进一步扩大，由低保对象、特困人员拓展至低保边缘家庭成员、刚性支出困难家庭成员，进一步扩大救助范围，形成“梯次缓坡”，实现专项社会救助精准覆盖。

教育救助是专项社会救助中的重要组成部分。教育部基础教育司负责人马嘉宾介绍，在家庭经济困难学生资助方面，将着力提高覆盖范围，实现从学前教育到研究生教育所有学段全覆盖，公办学校、民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖，同时逐步提高各学段资助标准，“从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学”。在适龄儿童完成义务教育方面，坚决守住不辍学、特殊群体特殊关爱“两个底线”，将更多残疾儿童纳入特殊教育保障体系，并将特殊教育学生生均公用经费提高至7000元。

《意见》提出，完善低收入人口动态监测信息平台和数据库，避免救助遗漏或重复救助，实现救助资源统筹衔接，救助信息聚合共享，救助效率有效提升。“全国低收入人口动态监测信息平台已归集了6600多万名低收入人口的基本信息。”民政部社会救助司司长刘喜堂介绍，“《意见》提出，要科学设置预警指标，为相关部门分层分类开展救助帮扶提供信息查询、需求推送等服务支持。也就是说，对预警的信息要进行分类处置。”

当前，高龄、失能、空巢、留守等老年人数量持续增长，助餐服务已成为老年人的普遍现实需要和热切期盼。《行动方案》从6个方面提出18项措施要求，以普惠性、多样化为发展路径，充分发挥市场机制作用，积极构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络。

唐承沛介绍，在增强老年助餐服务可及性方面，按照城市一刻钟居家养老服务圈、一刻钟便民服务圈优化布局，统筹利用现有资源与按需适度新建相结合，推动完善老年助餐服务网络。支持在各类养老服务机构和设施、社区综合服务设施中拓展老年助餐服务功能；鼓励引导餐饮企业、物业服务企业、有条件的机关企事业单位等主体采取多种方式积极参与；支持通过设置集中配送点等方式，为餐食配送提供便利。

《行动方案》提出，发展老年助餐要建立“个人出一点、企业让一点、政府补一点、集体添一点、社会捐一点”的多元筹资机制。财政部社会保障司司长宋其超表示，下一步财政部门将积极筹措资金，细化补助政策，分门别类精准补助，强化资金监管，提高资金使用效益。

《 人民日报 》（ 2023年10月26日 06 版）