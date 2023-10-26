推动家政服务提档升级（纵横）

近日，商务部发出通知，今年第四季度组织开展“家政服务招聘季”线上直播招聘活动，进一步推动家政服务消费恢复。

近年来，受老龄化程度不断加深、居民生活节奏加快等多重因素影响，公众对家政服务的需求明显增加，家政服务业成为具有万亿级市场规模的行业。然而，现阶段该行业存在入行门槛普遍较低、高水平高素质人才较少、从业人员流动性大等问题，整体服务质量有待提升，市场需求与行业供给能力并不匹配。

家政服务业是民生行业，着力破解发展瓶颈，推动家政服务提档升级，能够更好发挥其促消费、惠民生、稳就业等多重作用。

提高供需双方对接率，解决“找到人”的问题是当下家政服务业发展关键。目前，一些家庭难以找到经验丰富的家政服务人员，一些能力突出的家政服务人员却“不知道哪里有雇主”。对此，需要创新信息发布形式，拓宽招聘渠道，努力消除供需双方信息差。此次商务部举办直播招聘活动，便是利用直播形式打破地域局限，进一步扩大招聘范围，将招聘信息传播到更广泛的群体中，方便供需双方对接。

做好人才储备“大文章”，才能促进家政服务量质齐升。各地应立足本地实际，探索多元化家政服务人员培训机制，科学优化家政技能培训手段，提升从业人员整体素质。同时，家政服务业要推动行业标准建设，研究制定相关职业能力等级制度，形成行业统一规范，促进不同类别、不同层次家政服务人员“持证上岗”，“凭证”获得与能力匹配的收入，更精准匹配不同用户群体需求。

推动家政服务提档升级，需坚持标准化、品牌化、法治化发展思路。一方面，积极开展家政服务行业典型案例宣传和推广，及时总结行业内好经验、好做法，打造具有特色、影响力大、用户口碑好的家政服务品牌。如安徽省潜山市着力打造以“诚信、淳朴、勤劳、专业”为理念的家政劳务品牌，成为融入长三角一体化的家政名片。另一方面，相关部门要完善政策措施、增强监管执法能力，确保从业人员依法享受社保、意外保险等应有权益，协助从业人员依法维权，使家政服务人员的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（摘编自《安徽日报》）

《 人民日报 》（ 2023年10月26日 05 版）