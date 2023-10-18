直播预告：秋冬季节如何养生？中医药滋补调养有良方

秋冬季节气温变化快，是各种呼吸系统疾病、心脑血管疾病等慢性病的高发期，日常生活该怎样调养？中医有哪些好用实用的方剂？

10月19日10:00至11:00,“人民好医生”客户端邀请中国中医科学院西苑医院肾病科主任余仁欢、中国中医科学院西苑医院药学部副主任药师田佳鑫做客演播室，为大家讲解秋冬季节的调养方法。

专家介绍：

余仁欢，主任医师、医学博士、博士生导师，博士后合作导师、中国中医科学院西苑医院肾病科主任、中国中医科学院研究生院“中医经典与临床”教研室负责人。担任北京中医药学会肾病专业委员会副主任委员、北京中西医结合学会肾病分会副主任委员、中华中医药学会肾病分会常委等学术职务。

田佳鑫，副主任药师、中国中医科学院西苑医院肾内科临床药师、药学部教学秘书。担任北京中医药学会药事管理专业委员会秘书、北京药学会感染性疾病药物治疗与风险管理专委会委员等学术职务。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。