乳腺癌防治宣传月：警惕！这些是导致乳腺癌的高危因素

每年10月为乳腺癌防治宣传月。乳腺癌已经取代肺癌，成为全球第一大高发癌症。在我国，每年新发乳腺癌病例约为42万例，发病高峰在45至55岁。中国妇幼保健协会乳腺保健专业委员会副主任委员、郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）乳腺甲状腺外科主任张彦武在接受人民网记者采访时表示，坚持“早发现、早诊断、早治疗”原则，可提高乳腺癌治愈率，改善患者生存质量。

张彦武介绍，乳腺癌是指发生于乳腺上皮细胞的恶性肿瘤，癌细胞可以通过淋巴液或血液向全身播散转移，最常见转移至骨、肺、肝、脑等重要脏器，是危及女性生命健康最常见的恶性肿瘤。乳腺癌的诊断和鉴别诊断应当结合患者的临床表现、体格检查、影像学检查、组织病理学等来进行。

“目前乳腺癌病因尚不完全明确，但通过控制高危因素可降低乳腺癌发病风险。”张彦武说，月经初潮早于12岁、绝经晚于55岁、长期服用外源性雌激素、不孕及初次生育年龄晚于30岁等，都属于乳腺癌高危因素。此外，遗传因素也是乳腺癌发病的高危因素。如一级亲属中有乳腺癌病史，其发病风险是普通人群的2至3倍。一些基因突变也会增加乳腺癌的患病风险。

“对于乳腺癌的预防，防为上计，筛为大计。”张彦武建议，建立健康的生活方式，均衡膳食，养成良好的饮食习惯；保持心情愉悦，保证充足睡眠，不熬夜；适当增加体育锻炼，避免肥胖；戒烟戒酒，不乱用外源性雌激素。

同时，要定期进行乳房自我检查及临床体检，一旦发现乳房有肿块、乳头溢液、腋窝淋巴结肿大等异常迹象时，不要自行判断，也不要焦虑，而是要在专科医生的指导下采取有效的解决方案。建议40岁以上的女性每年进行乳腺彩超检查，每1至2年进行乳腺钼靶检查。40岁前及高复发风险的女性应依据医生要求定期检查。