问：哪些汤品适宜秋分养生？

答：莲子百合大枣枸杞粥。可滋补五脏，滋阴润燥。为秋季调补之佳品。尤宜于秋燥，心神不宁，脾胃不和，脏腑虚弱者。莲子益肾固精，补脾止泻，止带，养心安神；百合养阴润肺，清心安神，补肺阴清肺热，止咳化痰，养心阴清心热，宁心安神，养胃阴清胃热等。大枣补中益气，养血安神，养心补脾，保护胃气。枸杞子滋补肝肾，明目，益精血。

冰糖川贝炖雪梨。川贝母可清肺热、润肺燥、化痰止咳。雪梨生津止咳，可缓解秋燥引起的咽喉肿痛、口干舌燥、咳嗽痰多等症状，尤宜于肺热、肺燥，咳嗽、黄痰者。

川贝母3克，鸭梨1个，冰糖适量。将鸭梨清洗干净，从上部1/3处横刀切开，挖去梨核，使梨呈内空的小碗梨盅形。把梨盅放入蒸碗，川贝母粉倒入梨中，再把梨上部盖好，用竹签固定，蒸碗中加入冰糖和少许水，隔水蒸约40分钟即可。连梨肉、带汤水一起食用。

雪梨银耳红枣莲子汤。润肺止咳、健脾滋阴之效，适宜于秋燥，脾虚不耐滋补者。

雪梨1个、银耳30g、莲子20g、红枣5枚。雪梨去皮切成块，银耳一朵、莲子若干和红枣10余粒泡发洗净。雪梨、银耳、红枣、莲子和冰糖适量放入锅中，加足量清水（水量大约是所有食材的2-3倍），大火炖开后转小火1小时即可。

莲藕淮山脊骨汤。养阴润燥，健脾补虚。适合脾虚阴伤，口唇肤干、体虚脾弱之人食用。

莲藕500克，鲜淮山500克，猪脊骨500克，蜜枣2枚，生姜3片。莲藕、淮山洗净切块，猪脊骨洗净、切块、水焯后与其他材料一同放入煲内，加水适量，先用大火煮沸，再用小火煲两小时，加盐调味即可食用。





——《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》