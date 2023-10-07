这个时段运动 最甩肉

尽管流行病学证据对于控制体重的最佳体育活动时间一直存在争议，但美国富兰克林·皮尔斯大学的运动生理学家和香港理工大学的康复科学家发现，在每天上午7点到9点进行适度到剧烈的体育活动最有助于减重。与在其他时间段锻炼的人相比，在这个时间段锻炼的人其体重指数要低2个单位，腰围也要细3.8厘米。

研究人员使用了“美国国家健康与营养检查调查”中的数据，对总共5285名成年男女参与者进行了横断面分析。每名参与者都在连续4至7天清醒的时候在臀部佩戴了加速计，包括周末至少1天。

通过聚类分析，研究人员将客观测量的中、高强度体育活动的日变化模式分为上午（642人）、中午（2456人）和傍晚（2187人）三类。

分析结果显示，在上午（7点到9点）锻炼的人群中，中高强度的体育活动与肥胖之间存在很强的线性相关性，而对于在中午和傍晚锻炼的人群，中高强度的体育活动与肥胖之间存在较弱的曲线相关性。

此外，在上午锻炼的人群中符合体育活动指南的参与者的体重指数和腰围都低于其他组。自我报告的饮食回忆表明，上午锻炼的参与者其饮食更健康，每单位体重的每日能量摄入更少。尽管上午锻炼的人其久坐持续时间较长，但他们的体重指数和腰围仍然要低于其他组参与者，这可能是由于他们进行了更为艰苦的锻炼。