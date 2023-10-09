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健康“医”点通

冷空气来袭 这份健康提示请收藏

闫妍 陈子源

2023年10月09日09:06 来源：人民网

近日，我国冷空气活动频繁，降温也进入了快车道。天气转冷，人体的防护力下降，新老疾病都容易出现，河南中医药大学第一附属医院副主任医师兰瑞为大家带来以下健康提示。

 

(责编：王震、高雷)




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