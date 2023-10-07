吸氧能提神醒脑还益智？当心中毒！

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

氧气被视作生命之源。随着人们对健康的重视，各种制氧机或者氧气罐也成了养生装备进入普通家庭。不少人甚至认为吸氧可以提神醒脑、集中精力，帮助备考和工作。真相可能让你大失所望，长期过量吸氧还能导致“中毒”。最新一期“科学”流言榜揭晓！其中涉及诸多近期广为流传的健康谣言。快来一起探索真相吧。

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坚持“秋冻”提高抵抗力

真相 俗话说“春捂秋冻”，因此这个时节气温下降，不少人都坚持“冻一冻”的态度，希望能提高身体的免疫力。然而，“秋冻”虽好并非人人适宜。

秋季是夏季和冬季的过渡阶段，适当地让身体处于凉爽的状态，接受一些寒冷的刺激，可以增强机体耐寒能力和体表的抵抗力。不过，晚秋时节昼夜温差增大，一旦有强冷空气活动，气温急剧下降，就应及时适当地增衣保暖，此时若再一味强求“秋冻”，就会适得其反。

特别是心脑血管疾病患者受寒冷刺激后，会使原本就有病变的心肌缺血、缺氧更加严重，加上“秋燥”常引起体内缺水，导致血液黏稠度增加，极易诱发心绞痛、心肌梗死、中风等疾病。

此外，胃肠道对寒冷刺激非常敏感，若不慎着凉，容易引起胃炎、胃溃疡等疾病复发，严重者可引起胃出血、胃穿孔等并发症。

有支气管炎、哮喘、肺心病等病史的人也不宜“秋冻”，寒冷会对人的气道产生不良刺激，使得疾病复发或加重。患有风湿、类风湿性关节炎的患者常反复出现腿部胀痛、沉重感，受寒后可使上述症状加重。

糖尿病常并发血管神经病变，表现为微循环障碍、手足麻木等，寒冷刺激不但会加重糖尿病，还可能加重微循环障碍，导致血管神经病变进一步加重。

此外，对“秋冻”的理解也不应局限于天气转冷而不急于增衣保暖，还应加强体育锻炼——运动可以促进血液循环，提高机体的免疫力和新陈代谢能力。人体新陈代谢越旺盛，耐寒能力就越强。

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平价阳光玫瑰葡萄不能吃

真相 曾经身价不菲的阳光玫瑰葡萄如今已经“放下了身段”，让不少葡萄爱好者实现了“葡萄自由”。不过，“便宜没好货”的疑虑再起，网络传言，阳光玫瑰葡萄之所以“掉价”是因为品种不纯或者农药滥用。然而，事实并非如此。真正的原因是——产量、销量上去了，价格自然就便宜了。

打农药需要根据作物和环境的需要，打多了，土地、果农、果树都受不了。阳光玫瑰葡萄从开花到结果，总共才120至130天，按照网传 “打24遍药”的说法，基本上种植户别的啥都不用干了。

至于“泡药水”，也是果蔬采收后的正规操作。因为果蔬采收后，要经过长途运输到超市再被消费者买回家里。这个过程中很容易发生破损、虫害，尤其是葡萄这种“娇气”的水果，所以通常都会通过一些保鲜剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，来防止虫子和细菌孳生。而且国家标准对用量也有严格限制，因此只要合理使用，符合标准，并不会对人体产生危害，大家也不用过于担心。

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咖啡加白酒是“绝配”

真相 随着“酱香拿铁”销售火爆，让不少网友解锁了咖啡的新喝法。有人甚至直接将白酒倒入咖啡，调制属于自己的“白酒拿铁”饮用。

不过，专家提醒，“咖啡加白酒”会给饮用者的健康带来潜在危害，不宜多喝。

咖啡因和酒精都会刺激交感神经系统，增加去甲肾上腺素水平，从而引发心律失常或血压增高，导致心跳过速、心悸、胸闷气短等不适症状，并可能增加心血管疾病的风险。二者还会刺激胃肠道，使胃酸分泌增加，过量刺激还可能导致胃酸反流到食管，引发胃食管反流病，出现恶心呕吐、反酸烧心等不适症状。

同时，酒配咖啡更容易喝醉。咖啡的兴奋作用会降低人体对酒精的敏感度，让喝酒的人呈现出一种“清醒醉酒”的状态，在不知不觉中喝下更多的酒，从而导致酒精摄入过量，并可能引起酒精中毒、植物神经功能紊乱等症状。

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常吃豆腐会导致肾结石

真相 豆腐作为百姓餐桌上的常客，却让有些人望而却步。 有人认为豆腐中含有钙和草酸，二者结合会形成草酸钙从而导致结石，因此肾结石患者不能吃豆腐。其实多虑了。

在大豆中，与结石有关的物质主要有三种：嘌呤、钙和草酸。大豆经过不同的加工，其中与结石有关的成分会发生不同的变化，例如豆浆和豆腐中所含的嘌呤就很少。

豆制品对结石的影响主要是其中的草酸，而豆腐（尤其是卤水豆腐和石膏豆腐）中的草酸含量很低，从豆腐进一步加工而来的食品（比如豆腐干）草酸含量也不会高，所以结石病人也可以吃。健康人身体对于草酸等成分有更强的处理能力，就更没有必要担心吃豆腐或者豆制品引发结石了。

此外，与大家认识不同的是，钙摄入量不足反倒会增加结石风险。所以，即使是结石风险较高的人群，依然需要摄入适当的钙。

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猪油比调和油更健康

真相 随着网红带货的兴起，各种“猪油”美食再次进入人们的视野。现在也有一种说法称“‘猪油不健康’是谣言”，是为了营销调和油而搞的商战。其实，猪油还真不算是很健康的油。

猪油的脂肪组成中，饱和脂肪含量高达40%以上。饱和脂肪是让人体血清胆固醇升高的主要脂肪酸，这早已是学界共识。

相比之下，调和油并不是“差油”，反倒是一种更方便的选油途径。食用油中的三种脂肪酸对人体各有益处，缺一不可。一般来说，饱和脂肪：单不饱和脂肪：多不饱和脂肪的比值为＜1:＞1:1比较合适。为了获得丰富的脂肪酸，中国膳食指南建议我们要经常“换油吃”。但对于很多人来说，经常换油比较麻烦，这个时候调和油就是一种比较好的选择。

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“开水冲蛋”更易消化吸收

真相 开水冲鸡蛋大多不能冲均匀，未熟透的鸡蛋中含有抗胰蛋白酶，会阻碍身体对蛋白质的消化吸收。如果体内沉积太多未被吸收的蛋白质，就容易在大肠杆菌的作用下，转化为胺、硫化氢等有害物质，加重肝脏负担。

此外，开水冲蛋还存在一些安全隐患。鸡蛋是比较容易被细菌污染的食物，常见的有沙门氏菌、大肠杆菌等致病菌。

研究发现，如果要把这些细菌充分杀灭，需要把鸡蛋加热到71℃以上。如果开水冲蛋冲泡不均匀、时间短，则无法杀死这些细菌，就可能导致急性肠胃炎，产生呕吐、腹泻等症状。

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吸氧比喝咖啡还提神

真相 氧气被视作生命之源。随着人们对健康的重视，各种制氧机或者氧气罐也成了养生装备进入家庭。不少人甚至认为吸氧可以提神醒脑、集中精力，帮助备考和工作，效果比喝咖啡还好。

不过，对于健康的人来说，空气里的氧含量足够使用。除了一些特殊病患需要供氧外，一般人是不需要吸氧的。网络上流传一些使用者“吸氧后提神”的感受，应该只是心理作用。

“吸氧提神益智”的说法非但毫无科学依据，甚至可能会对使用者的身体造成一定负面伤害。长期高流量吸氧可能导致氧中毒，造成使用者出现恶心、胸痛、呕吐，以及较为严重的胃肠道反应等不良症状。极端情况下，甚至会对脑细胞造成一定损伤，吸氧反而会导致身体机能下降。

专家表示，消费者要根据实际需求选择购买制氧设备，不能盲目跟风，更不要期望通过吸氧的方式来给面临考试的孩子提神醒脑。当感觉疲惫时，应停下来适当补充睡眠。只有获得充足的睡眠，才能更好地提高学习工作的效率。

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过敏性鼻炎症状缓解就停药

真相 这种做法并不科学。过敏性鼻炎患者的用药，也需要有规律性。秋季是花粉症(季节性过敏性鼻炎)的高发季，有些患者在症状严重时按时用药，一旦症状消失就停药,导致没过几天症状又加重，反复发作。

出现这种情况的主要原因是过敏性鼻炎患者鼻黏膜存在“最轻持续性炎症反应”，这种无症状的炎症反应会导致鼻黏膜的高反应性，阈下刺激（强度小于感觉阈限的刺激，即个体觉察不到，但仍可引起一定生理或心理效应）也会引起临床症状。因此，过敏性鼻炎治疗中应坚持用药，注意规律性。