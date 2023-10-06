中新网10月5日电 胡子的粗细是由雄性激素和毛囊的分布情况等综合因素决定的，与是否刮胡子没有明显关系。另外，毛囊中的毛乳头也会决定胡子的粗细，长出的胡子是已经死亡的角质细胞，刮掉与否都不会影响毛囊，也不会影响胡子的粗细。 (来源：@科学辟谣 @中国新闻网)