科学控糖一日三餐是重点

近年来，“喝奶茶喝出牛奶血”等极端个案屡见报端，减糖、控糖甚至戒糖成为网络热议话题。但消费者是否真的了解糖？是否知道如何科学减糖、控糖？近日，科信食品与健康信息交流中心发布了专项调查结果，并邀请专家对调查结果进行解读。

近七成消费者有控糖意愿

本次调查显示，68%的消费者有控糖意愿，年轻人、体重焦虑人群的控糖意愿更加强烈。但《中国城市居民糖摄入水平及其风险评估》显示，我国城市居民平均每天摄入9.1克糖，符合《中国居民膳食指南（2022）》每人每天25克以内的建议。此外，居民摄入的糖仅占膳食总能量的1.9%，最高为3—6岁组，占总能量的3.4%，也远低于世界卫生组织的建议值10%。

目前我国居民摄入的糖从公布数据来看并不算多，控糖对于大部分人而言不如控盐、控油和控制总能量摄入迫切。但同时值得关注的是，近20年来，我国食糖年生产量增加了一倍多。此外，超重肥胖人群、糖尿病人群和血糖长期偏高的人群确实应当注意控制糖的摄入量。

盯紧“货架”也别忽视“厨房”

说到控糖，消费者很容易想到含糖饮料、糕点、糖果等，近年来无糖饮料、无糖食品更受到消费者青睐。本次调查发现，78%的消费者认为应控制食品、饮料中糖的摄入。

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯表示，人们普遍将“减盐、减油、减糖”的焦点放在超市货架上的食品和饮料上，却忽视了一日三餐中的盐、油、糖。实际上，控制家庭厨房、食堂、餐厅后厨中盐、油、糖的使用量，对于“三减”至关重要。

消费者营养健康教育任重道远

阅读食品配料表可以了解食品的主要成分，比如蔗糖、果糖、果葡糖浆是典型的含糖配料，比较隐蔽的糖还有蜂蜜、果酱、浓缩果汁等。但调查显示，能准确识别这些含糖配料的消费者不足10%。

中国工程院院士陈君石认为，消费者的营养健康教育任重道远。《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（征求意见稿）已经将糖作为强制标注的内容，这将有助于公众更清晰地了解食品的含糖量。但归根结底，消费者要学会自主选择和搭配出健康的膳食。