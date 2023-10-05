俗话说：“一夏无病三分虚”“秋季进补，来年打虎”。秋季一到，人的身体易出现倦怠、乏力等情况。

首都医科大学附属北京中医医院发文，给秋季进补“背书”：根据中医“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，秋季进补是十分必要的。同时，该文也强调：进补不等于吃大鱼大肉、吃贵的、随意吃、多多益善。要想取得好的进步效果，就要注意避免以下问题。

忌无病乱补

无病乱补，既增加开支，又害自身。如服用鱼肝油过量可引起中毒，长期服用葡萄糖会引起发胖，易诱发心血管疾病。

忌虚实不分

中医的治疗原则是虚者补之，不是虚症病人不宜用补药，虚症又有阴虚、阳虚、气虚、血虚之分，对症服药才能补益身体，否则适得其反，会伤害身体。

保健养生虽然不像治病那样严格区别，但应按用膳对象分为偏寒偏热两类。偏寒者畏寒喜热，手足不温，口淡涎多，大便溏，小便清长，舌质淡。偏热者则手足心热，口干，口苦，口臭，大便干结，小便短赤，舌质红。若不辨寒热妄投药膳，容易导致“火上加火”。

忌多多益善

任何补药服用过量都有害。认为“多吃补药，有病治病，无病强身”是不科学的。如过量服用参茸类补品可引起腹胀；过服维生素C可致恶心、呕吐和腹泻。

忌凡补必肉

动物性食物它不仅有较高的营养，而且味美可口。但肉类不易消化吸收，若久吃多吃，会使得胃肠不堪重负，而肉类消化过程中的某些“副产品”，如过多的脂类、糖类等物质又往往是心脑血管病、癌症等常见病、多发病的病因。

饮食清淡也不是不补，尤其是蔬菜类更不容忽视。现代营养学观点认为，新鲜的水果和蔬菜含有多种维生素和微量元素，是人体必不可少的营养物质。

忌以药代食

药补不如食补，重药物轻食物是不科学的，因为许多食物也是有治疗作用的药物。如多吃荠菜可治疗高血压；多吃萝卜可健胃消食，顺气宽胸，化痰止咳；多吃山药能补脾胃。日常食用的胡桃、花生、红枣、扁豆、藕等都是进补佳品。

忌恒“补”不变

有些人喜欢按自己口味，专服某一种补品，继而又从多年不变发展成“偏食”“嗜食”，这对健康是不利的。因为药物和食物既有保健治疗作用，也有一定的副作用，久服多服会影响体内的营养平衡。

忌越贵越补

凡食疗均有一定的对象和适应情况，应根据需要来确定药膳，“缺什么，补什么”，不要凭贵贱来分高低，应以实用和价格低廉为滋补原则。

忌过度贴秋膘

夏天天气炎热，能量消耗较大，人们普遍食欲不振，造成体内热量供给不足。到了秋天，天气转凉，人们的味觉增强，食欲大振，正是贴秋膘的时候。但需注意，秋季气温下降，饮食会不知不觉地过量，使热量的摄入大大增加，为了迎接冬天的到来，人体还会积极地储存御寒的脂肪。因此，肥胖者和要控制体重的人不宜“贴秋膘”，反而要注意节制饮食、适量运动，以免体重增长过快。

肥胖者秋季更应注意减肥。首先，应注意饮食的调节，多吃一些低热量的减肥食品，如赤小豆、萝卜、竹笋、薏米、海带、蘑菇等。其次，在秋季还应注意提高热量的消耗，有计划地增加活动。