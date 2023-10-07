你的这些习惯会让心脏“撂挑子”

都说心脏是人体的发动机，只有当心脏正常运作，才有足够的“马力”给全身各个器官输送血液和营养物质，我们才能得以生存。

可是，心脏也有自己的小脾气，如果您不注意爱护它，它也会“撂挑子”。今天就来跟大家聊聊哪些情况会让心脏“罢工”。

经常“吞云吐雾”

研究发现，吸烟是心肌梗死发病的重要危险因素之一。吸烟者的吸烟量越大、吸烟年限越长，冠心病的发病和死亡风险就越高。数据显示，全球每年约190万人由于吸烟或者二手烟暴露引发的冠心病而失去生命，约占全球冠心病死亡的五分之一。

烟草中的尼古丁和一氧化碳，会损坏血管内皮，同时还可升高血压，引发动脉粥样硬化，长期吸烟甚至可诱发猝死。而戒烟对心血管的益处很快就能显现，戒烟一天内，就能降低心率和血压，使血液一氧化碳水平恢复正常。戒烟1年，冠心病发生风险就只有吸烟者的一半，戒烟15年就能下降到从未吸烟者的水平。

因此，要保护心脏，请您不要吸烟。

总是暴饮暴食

高兴的时候要多吃，不高兴的时候更要多吃，不少人把食物当成情绪的出口，甚至经常暴饮暴食。但是，进食量过多，尤其是大量进食油腻食物，会导致血液流速减慢，增加心脏负担，还可增加血小板聚集性，容易引发急性心肌梗死。另外，过量饮酒也可加快心率，升高血压，并诱发心律失常。

因此，七分饱、清淡饮食是健康饮食基本原则，至于喝酒，能不喝的时候最好别喝，尤其是患有慢性病或者正在服药的人群，千万不能喝酒。

老是久坐不动

不少人上班就坐在电脑前，下班就窝在沙发里，每天久坐时间超过6小时，如果一直维持这种情况，真的是“坐”以待毙！

研究发现，那些完全不运动、每天久坐超过8小时的人，跟坐得少并且动得多的人相比，全因死亡风险增加了80%，心血管死亡风险翻了一番！不过，研究也发现，充分的体育锻炼可以抵消一部分久坐带来的危害。

因此，建议上班族每隔一小时就起来动一动，并且利用碎片时间进行锻炼，成年人每周尽量累计达到150至300分钟的中等强度或者进行75至150分钟的高强度有氧活动。

喜欢当“夜猫子”

有些人是因为工作而熬夜，但更多人是由于玩手机、打游戏而熬夜，无论哪种原因导致的长期睡眠不足，都会引起血液中的炎症因子聚集，诱发动脉粥样硬化，还会影响心脏传导系统，导致心律失常等情况。

当然，无论是睡眠过少或者睡眠过多都会增加心血管疾病发生风险。因此，健康的睡眠模式有利于心血管健康，建议您每天晚上10:00至11:00之间入睡，每天睡眠7至9小时，睡眠和起床时间尽量保持规律。

常感“压力山大”

无论是突然感到愤怒或者沮丧等急性精神压力，或者由于工作和生活带来的慢性精神压力，都会使身体分泌压力激素，从而引发冠心病，还会引起血管收缩异常，甚或导致动脉粥样硬化斑块破裂而危及生命。

想避免由于焦虑、压力等负面情绪带来不良影响，就要学会心理调适，用健康的方法来宣泄负面情绪，比如适当运动、良好睡眠、亲近自然等方法，都有助于减轻精神压力。

文/刘健（北京大学人民医院）