日前，海南一位30岁男青年在山中劳作时，被眼镜王蛇咬伤了右手大拇指。患者刚被咬伤时，除咬伤肢体肿胀疼痛外，并无其他不适。但仅1个小时后，患者便出现了四肢乏力、眼睑下垂、呼吸困难等症状，血氧饱和度持续下降，甚至出现呼吸衰竭。万幸的是，在解放军总医院海南医院医护人员的全力救治下，患者脱离了生命危险。

雨季是蛇咬伤的高发期，被蛇咬伤后及时就医、科学治疗方能保证生命安全。同时，多了解相关急救科普知识，提高防范意识，也是避免此类意外事件的关键。

被蛇咬伤后应该如何急救？解放军总医院海南医院急诊医学科主任王涛表示，了解蛇的毒性特点对正确抢救和治疗患者非常重要。蛇毒可分为血液毒、神经毒和混合毒。血液毒会引起出血和组织损伤，神经毒会导致肌肉无力、呼吸麻痹等症状，而混合毒则同时具有两种以上的毒性作用，会同时侵害血液、神经还有皮肤等。

那么，如何清除体内蛇毒呢？王涛介绍，可以输注抗蛇毒血清或置换血浆，还可以根据蛇咬伤的具体情况使用其他治疗方法。例如，可以使用降压药物、止痛药物、抗过敏药物等进行辅助治疗。在一些特殊情况下，还可以考虑使用体外循环、血液净化等更为复杂的治疗手段。

王涛表示，如果不幸被蛇咬伤，一定要尽快呼救，及早到正规医疗机构寻求专业治疗。他提醒，等待救援时，可先对伤口进行冲洗，用干净的布或纱布包扎伤口，用碘伏消毒，注意尽量避免使用含酒精的消毒剂，以免刺激伤口；要保持伤口位置低于心脏，以免毒素加速进入全身血液循环，减少毒素扩散；切勿用红酒、刀片等处理伤口，也不要过度束缚受伤部位，避免影响血液循环，造成肌肉坏死，同时不要试图吸出毒液，这样可能会加重伤情，甚至危及生命。（记者 王祝华 通讯员 任诺亚）