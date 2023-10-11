保障“舌尖上的安全”

最近，安徽亳州市一家调味品企业在经营中遇到难题，生产的酿造酱油食品安全抽检显示全氮含量低于标准要求。

负责核查该企业的市场监管所执法人员了解情况后，立即向亳州市市场监管局申请派出“流动诊所”，帮助企业解决问题。

亳州市市场监管局选派专家陆爱民、杨帆到企业把脉问诊。“全氮（以氮计）是酱油的特征性品质指标之一，含量越高风味物质越丰富。全氮含量低虽然不危害健康，但是会影响酱油的风味，降低酱油的品质。”杨帆说。

陆爱民说：“经过排查，主要原因是企业标准滞后，该项目检测能力不足。”他给该企业提出整改建议，“及时更新完善企业标准体系、严格落实出厂检验要求，对老旧车间进行技术改造、规范标签标识内容。”

为中小微食品企业开展技术帮扶，是市场监管系统为企业解难题、激发市场活力的有效举措。2023年，市场监管总局部署全系统深入开展食品抽检核查处置技术帮扶，针对食品安全抽检监测发现不合格的食品企业，在按照“四个最严”要求依法处置的基础上，探索为企业排查原因、制定整改措施，免费提供技术帮扶，在保障食品安全的同时，推动食品产业高质量发展。

目前，全国市场监管系统已组建核查处置技术专家库1200多个，为7800余家中小微食品企业开展技术帮扶。同时，对部分帮扶过的食品企业开展了跟踪抽检，评价帮扶效果，其中有87%的食品企业未再检出不合格。核查处置“硬监管”和技术帮扶“软服务”，既体现了监管的力度，又展现了监管的温度，在保障食品安全、激发市场活力、促进食品产业高质量发展方面发挥了积极作用。

国家市场监督管理总局食品抽检司相关负责人介绍，市场监管部门将以落实核查处置“风险控制到位、原因排查到位、整改落实到位、行政处罚到位、信息公开到位”为前提，持续改进技术帮扶模式，不断提升技术帮扶成效，助力食品产业高质量发展，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

《 人民日报 》（ 2023年10月11日 19 版）