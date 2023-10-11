农村流通活 县乡消费旺

乡村是重要的消费市场和要素市场，搞活农村流通，对促进城乡融合发展、助力乡村振兴具有重要作用。

近期，商务部、中华全国供销合作总社等9部门办公厅（室）印发《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》，对建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系作出要求。

如何进一步推动资源要素向农村市场流动？怎样激发县乡消费更大的活力？记者进行了采访。

完善县域商业设施，丰富农村消费市场

走进山东省济南市章丘区高官寨为农服务综合体的供销超市，琳琅满目的商品映入眼帘。烧瓜、菠菜、西瓜……新鲜蔬果在生鲜专区被码放得整整齐齐，供十里八乡的村民来挑选；婴幼儿乳粉、日用化学品、快速消费品等专区，人流涌动，村民们在家门口能够买到“牌子货”。

章丘区供销合作社主任魏世忠说，供销合作社着力构建商贸流通综合服务平台，目前高官寨供销综合服务站经营品种1.3万个，年销售额2000万元，辐射带动周边供销综合服务社13处、社区服务中心3处。

中秋国庆假期期间，山东省新泰市刘杜镇供销合作社创办的齐云家悦超市，一派供销两旺的热闹景象。在收银处，前来购物的村民排起小长队，收银员麻利地扫码收款、分装；在亲子体验区，儿童在家长陪护下高兴地玩滑板等游戏；在快递收发区，工作人员紧张有序地忙碌着，帮着大小包裹入库出库。

“为填补驻地综合性商超空白，满足群众需求，我们投资开办齐云家悦超市，商超面积1500余平方米，日客流量近千人，日销售额近6万元，受到周围群众的欢迎。”刘杜镇供销合作社主任王武善说。

各地区各部门大力加强乡村市场体系建设，持续完善县域商业网络设施和业态，提高农村市场优质产品和服务的有效供给，不断满足县域居民品质化、多样化、个性化的消费需求。

在乡村，更多连锁直营超市开起来，村民买东西更便利、选择更丰富。每天上午，河北省石家庄市正定县瑞天超市北孙村直营店门口十分热闹。河北瑞天经贸有限公司超市业务负责人王蕾说，公司依托农村供销合作社网点，在乡镇和村庄开办超市，目前全县共有15家直营超市、235家村级加盟超市。

在县城，有了更多商贸综合体。在山东省肥城市，经营面积达7.5万平方米、拥有2.7万多种商品的泰安新合作购物中心，从水果区到餐饮区，从家电区到鞋服区，各销售专区人气十足。“我们充分发挥供销系统供应链优势，努力提高经营管理水平，以高品质的商品和服务助力城乡居民美好生活。”山东泰安新合作商贸连锁有限公司负责人张忠先说。

2022年，全国建设改造县城综合商贸服务中心983个，乡镇商贸中心、集贸市场3941个。专家表示，面对空间广阔的县域消费蓝海，要进一步完善商贸流通基础设施，增强县城商业辐射能力，提高乡镇商业集聚效应，提升村级商业便民服务水平。进一步丰富农村消费市场，加大优质商品投放力度，加快发展农村生活服务。

加快补短板，贯通县乡村电子商务体系与物流配送体系

“大家好，欢迎来到直播间，今天我们的第一个商品就是我手上的茶叶，从海拔2400米的云台山上采摘……”在四川省雅安市雨城区合江村云台山电商孵化中心的直播间，村民成了直播达人，把家乡自产的有机茶、猕猴桃等特色农业产品推广到全国各地。

合江村村民刘全说：“以前都是茶贩来收茶叶，我们才有的卖，现在有了直播，茶叶不愁卖了！”

“我们将发展特色产业作为推动乡村振兴的重要抓手，擦亮合江村‘贡茶之乡’的金字招牌，打造电商孵化中心，培育电商直播人才，完善农村物流配送体系，拓宽农产品销售渠道。”合江村第一书记方梦茜介绍，2020年合江村集体经济收入只有1.3万元，通过新产业的带动，今年全村集体经济总量收入有望达到百万元。

雨城区深挖县乡市场潜力，大力发展农村电商，为农业现代化发展提供有力支撑。同时，以乡镇客运站为乡镇物流枢纽中心，积极探索“金通工程+天府交邮通”模式，开展农村客运班车代运、代收、代发邮政包裹业务。截至目前，全区已建成1个县级物流点、13个乡镇交通运输综合服务站、93个村级金通邮快驿站，实现了全区乡镇及建制村物流全覆盖。

《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，建设县域集采集配中心，推动农村客货邮融合发展。今年以来，各地加强创新探索，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，以提升农村电商应用水平为重点，完善县乡村三级物流配送体系，促进农民收入增长，提升农村消费水平。

农村电商提速扩面，畅通消费品下行与农产品上行通道。

“现在给大家展示的是一种新的多肉植物，它红色的枝叶象征着红红火火……”日前，在河北省石家庄市栾城区前彪冢村的泮然多肉种植基地，带货主播正将一株株多肉植物展示给网友。“我们积极组织农户们参加电商培训，推动特色农产品在电商平台打开销路。”栾城区电子商务中心主任张志斌说。

农村物流跑出加速度，打通城乡流通的“大动脉”与“微循环”。

在肥城市的泰安新合作云仓物流配送中心，繁忙的物流景象让人印象深刻。十几台电动搬运车穿梭作业，装卸着满载物品的标准托盘和周转箱。大仓内部建设有1.4万平方米的高架立体仓库，8000个拆零货位，不仅满足了全县直营门店和乡村便利店的需求，还积极发展第三方物流业务。目前云仓年配送货物货值10亿多元，配送量1015万件。

专家表示，贯通农村电商与物流体系，有利于进一步连接城乡生产和消费，促进产销“两头甜”。2022年，各地建设各类县级物流和寄递配送中心1500个，乡镇快递和邮件处理站点7600个，95%的行政村实现快递直达。目前，我国已累计建设2600多个县级电商公共服务中心和物流配送中心，超过15万个乡村电商和快递服务站点。

推动流通企业转型升级，加强优质农产品供给

秋意渐浓，走进刘杜镇2.3万亩的山楂产地，红彤彤的甜山楂陆续成熟，田野洋溢着丰收的喜悦。漫步果园，随处可见果农们忙碌的身影。

“多亏了刘杜镇供销合作社提供的加工、冷库等服务，经过分拣、预冷、贮存等环节，山楂能卖出更好的价钱。”北流泉村村民高彬开心地说。近年来，刘杜镇齐云供销为农服务中心建成农产品仓库5000平方米，其中冷库2000平方米，年收购、储存、销售山楂、大枣、核桃等农产品价值5000万元，通过错时销售，有效带动村民增收致富。

做大做强农村流通，需要补短板、强弱项、锻长板。各地进一步推动县域流通企业转型升级，提升优质农产品供给水平，加强农产品流通体系建设，推进农村电商高质量发展，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。

培育县域龙头流通企业，加强企业供应链建设。各地以数字化、连锁化改造和跨界融合为手段，支持邮政、供销社、传统商贸流通企业从传统商品批发、零售向上下游一体的供应链管理服务平台转变，增强对县域商业发展的引领带动作用。

提升农产品供给质量，提高农产品冷链流通效率。各地加强跨区域农产品批发市场、干支线冷链物流、农产品仓储保鲜设施和产地冷链集配中心建设，提高农产品冷链流通效率，进一步降低流通损耗。全国供销合作社系统深入实施“供销系统农产品冷链物流体系建设工程”，去年全系统新建成冷链物流项目323个，新增冷库总库容244万吨，总库容790万吨。

培育“土特产”电商品牌。各地深化“数商兴农”，发展农特产品网络品牌，鼓励电商平台、直播团队充分挖掘农村“土特产”资源，为农业生产企业、农民合作社等提供产品设计、品牌推广等服务。

“搞活农村流通大有可为，各方要协同发力。”全国供销合作总社相关负责人表示，供销合作社将以持续深化综合改革为动力，提高农产品流通效率，加快发展农村电子商务，推广“互联网+第四方物流”供销集配模式；培育县域商业经营主体，引导流通骨干企业下沉县域市场，支持流通骨干企业开展供应链赋能，更好发挥组织体系和经营服务网络优势，持续促进城乡融合发展。

《 人民日报 》（ 2023年10月11日 19 版）