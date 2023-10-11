假期消费展现中国经济蓬勃生机

我国消费增长空间广阔，我们完全有基础、有底气不断把中国大市场蕴含的消费潜力释放出来

节假日消费是观察经济活力的一扇窗口。刚刚过去的中秋国庆假期，旅游景点游客如织，商场超市人流涌动，餐饮店铺排起长队，影院剧场观众爆满……升腾的烟火气息、丰富的消费场景、高涨的消费热情，既显现出浓浓的节假日氛围，也激荡着澎湃的经济动能。

消费旺，经济强。今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，消费潜力逐步得到释放，市场销售总体保持较快增长，消费拉动作用持续显现。中秋国庆假期，出行旺、旅游火、人气热，线上线下消费“齐飞”，实物与服务供销两旺，正展现出我国消费市场的旺盛活力，折射着我国经济的蓬勃生机。中秋国庆假期消费市场交出的这份亮丽成绩单，从一个侧面印证着，中国经济韧性强、潜力大、活力足，中国经济大船将乘风破浪持续前行。

从经济发展规律来看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。当前，我国消费市场呈现恢复增长态势。我国有14亿多人口，人均GDP超过1.2万美元，有世界上最具潜力的超大规模市场，消费发展长期向好的基本面没有改变，消费提质升级的大趋势没有改变。中秋国庆假期消费市场的红火再次启示我们，我国消费增长空间广阔，我们完全有基础、有底气不断把中国大市场蕴含的消费潜力释放出来。

供给和需求是市场经济内在关系的两个基本方面，是既对立又统一的辩证关系，二者你离不开我、我离不开你，相互依存、互为条件。新的需求可以催生新的供给，新的供给也可以创造新的需求。在四川省成都市，“火锅巴士”把沿途的太古里、望平街、锦江、电视塔等景点串点成线，让消费者在品味美食的同时，也能享受文化大餐，吸引了一批又一批的消费者；在贵州省贵阳市，由老厂区改造而成的青云市集，嵌入夜宵、夜景、夜演、夜购等业态，摇身一变成为消费新地标；在陕西省西安市的大唐不夜城步行街，AR导览和各类表演，给消费者带来新感受，提升了文旅市场的热度……一个个案例告诉我们，不断创新消费场景、提升消费体验，能够创造消费需求，促进消费增长。

恢复和扩大消费，同样也离不开良好的消费环境。中秋国庆假期，有的地方要求聚焦解决假期期间就餐难、停车难等堵点、难点问题，持续优化服务品质；有的地方加强节日价格监管，引导经营者诚信、依法经营；还有的地方推行旅游消费投诉先行赔付机制，让游客“放心游”……一系列举措，为消费者营造了良好的消费环境，提振了消费信心。今天，随着新消费热点出现和服务消费增长，营造良好的消费环境显得更加重要。这既意味着要保障好消费者合法权益，也包括树立行业标准和规范，提升服务产品供给质量。持续优化消费环境，减少消费者后顾之忧，必能推动消费回暖跑出“加速度”。

习近平总书记强调，“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”。中秋国庆假期的消费盛况，就是中国经济大海之上的一朵浪花，反映的是中国经济如大海般广阔的市场前景和巨大的内需潜力。把恢复和扩大消费摆在优先位置，发力新消费、新场景、新动能，促进能消费、敢消费、愿消费，定能充分发挥消费“主引擎”作用，为推动我国经济持续回升向好注入强劲动能。

《 人民日报 》（ 2023年10月11日 05 版）