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秋分后可以艾灸哪些穴位来保健？

2023年10月10日16:41 来源：人民网-人民好医生

问：秋分后可以艾灸哪些穴位来保健？

答：秋分过后，天气转凉，艾灸可扶助阳气，提高机体免疫力，防病保健。脾胃虚寒、慢支咳嗽哮喘、过敏性鼻炎、虚寒性腰腿痛、肩周炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎等均可开始艾灸。
常用穴位有气海、关元、足三里等保健要穴，每天15分钟，每周3次左右即可。

——《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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