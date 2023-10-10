人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普 >>个人健康手册（二十四节气·秋分篇）

秋天吃螃蟹有什么注意事项？

2023年10月10日16:39 来源：人民网-人民好医生

问：秋天吃螃蟹有什么注意事项？

答：秋分正是品尝大闸蟹的好时节。蟹肉性寒，体质虚弱、脾胃虚寒者不可多食。为防腹泻，可加入生姜、紫苏。螃蟹嘌呤含量较高，不建议痛风和高尿酸血症患者食用。

——《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜