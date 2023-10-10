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秋分后为什么心血管疾病事件增多？

2023年10月10日16:32 来源：人民网-人民好医生

问：秋分后为什么心血管疾病事件增多？

答：寒冷容易出现人体的血管收缩，使得气血凝滞，心脉失养，从而会引起血压的波动及缺血性心血管疾病的发生。而秋季早晚温差大，可能诱发因不稳定型心绞痛甚至心肌梗死等心脑血管急性事件。因此，在秋分后，心脑血管疾病患者要特别注意，尤其是老年患者，要注意防寒保暖。

——《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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