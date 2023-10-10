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秋分时节为什么容易出现胃肠道疾病？

2023年10月10日16:31 来源：人民网-人民好医生

问：秋分时节为什么容易出现胃肠道疾病？

答：肠胃对寒冷的刺激非常敏感，冷空气侵犯胃肠，气血运行不畅，如果防护不当，就会引发胃肠道疾病，出现反酸、腹胀、腹泻、腹痛等症状。学龄人群还容易出现传染性的秋季腹泻。慢性腹泻、溃疡病人受寒冷刺激后，可能会引发更严重的并发症。如本身就有胃肠道疾病患者可能会让病疾病加重。此时应做好肠胃保暖工作，适当增添衣物。日常健脾胃可以多吃山药、地瓜、南瓜、玉米等。

——《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》

                             

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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