问：秋分时节为什么容易出现胃肠道疾病？

答：肠胃对寒冷的刺激非常敏感，冷空气侵犯胃肠，气血运行不畅，如果防护不当，就会引发胃肠道疾病，出现反酸、腹胀、腹泻、腹痛等症状。学龄人群还容易出现传染性的秋季腹泻。慢性腹泻、溃疡病人受寒冷刺激后，可能会引发更严重的并发症。如本身就有胃肠道疾病患者可能会让病疾病加重。此时应做好肠胃保暖工作，适当增添衣物。日常健脾胃可以多吃山药、地瓜、南瓜、玉米等。



——《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》