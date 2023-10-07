“寒露脚不露”：这个节气，5个部位保暖很重要

北京时间10月8日将迎来寒露节气，这是由凉爽转向寒冷的分水岭。寒露过后，昼夜温差加大，此时早晚应及时添加衣物，特别要注意做好保暖。那么，寒露时节，哪些部位做好保暖，才能预防寒邪趁虚而入？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·寒露篇）》为您带来保暖养生方法，从而减少疾病的发生。

头部

头部受寒后，经络会受到影响，血液循环不畅，容易导致头痛、偏头痛、感冒等不适症状。此外，头部冷风的直接刺激也可能对神经系统和头皮造成负面影响。

保暖tips：出门时，戴一顶合适的帽子能有效地阻挡寒气侵袭头部。

颈部

颈部受寒，会导致血液循环不畅，易引发肌肉僵硬和不适。还可能影响到头部的正常功能，导致头痛、偏头痛、眩晕等不适。

保暖tips：选择柔软、保暖性好的材质围巾，用围巾将颈部包裹起来，以阻挡寒气侵袭。

腹部

腹部的温度对于消化系统、呼吸系统和生殖系统起着重要作用。若腹部受寒，可能导致消化功能减弱、肠胃蠕动不畅，引发腹痛、腹泻等问题。

保暖tips：寒露时节，可以适当增加温热性食物的摄入，如姜、辣椒、葱、蒜等。避免食用过多寒凉生冷的食物，如冰镇饮品、生冷水果等，以免对腹部造成刺激。

膝关节

寒邪入侵人体会阻碍人体气血流通，导致关节疼痛。膝关节处于人体的运动核心部位，因此在寒露季节，膝关节受寒很容易引发疼痛不适。

保暖tips：适度运动有助于保持膝关节健康，推荐如散步、太极拳等温和的运动，有助于促进气血流通，增强膝关节的稳定性和支撑力。

脚踝

在寒露时节，气温逐渐下降，脚踝部位容易受到寒邪的入侵。若长期受寒，可能导致阳气不足，出现怕冷、四肢发凉等症状。寒邪还会阻滞气血运行，导致出现气滞血瘀的情况。

保暖tips：寒露时节，注意不裸露脚踝。可用温热的水桶或浴盆盛满温水，将脚踝浸泡其中，温热水的刺激可以促进局部的血液循环，提高脚踝的温度。

通过艾灸热熏温热脚踝，促进气血循环。在艾灸前，可以在脚踝周围涂上少许姜汁或者姜油，使用适量艾条进行艾灸。

寒露时节，保暖很重要，除了上述的保暖要点，还可以通过食补进行养生。鸭肉、海参、黄芪、麦冬、沙参等为此时席上佳品，鸡肉、牛肉、鸽肉、当归、熟地等较为偏温热之品也可适当食用。

（本文由北京中医药大学东直门医院男科主任王彬、医生李恪丞进行科学性把关）

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