带状疱疹秋季易发 尽早治疗可有效止痛

新华社北京9月30日电 秋季是冷热交替的季节，带状疱疹容易发病，患者常感到疼痛难忍。医学专家提示，带状疱疹发病后尽早治疗可有效止痛。

北京协和医院皮肤科主任医师李丽介绍，带状疱疹是由水痘—带状疱疹病毒引起的一种常见皮肤病。病毒初次感染人体后便潜伏在脊髓背根神经节或颅神经节内，当机体抵抗力降低时重新激活，引起带状疱疹。发病时，除皮肤损害外，常伴有神经痛，少数患者可能出现瘙痒、烧灼感或麻刺感等感觉异常。

“带状疱疹好发于老年人，年轻人在免疫力低下时也可患病。”李丽说，皮疹可发生在全身各处，表现为成簇的水疱或红色丘疹，单侧、带状分布，患者发病后应尽快就医，采取抗病毒药物、神经营养类药物、镇痛治疗等手段进行治疗。

“在医生指导下越早使用镇痛药物，越能降低带状疱疹发病期疼痛程度，也有利于降低带状疱疹后神经痛的发生率。”北京协和医院麻醉科主任医师唐帅说。

带状疱疹愈合后，有的患者仍感觉患处有阵发性的疼痛。唐帅介绍，带状疱疹后神经痛是带状疱疹最主要的并发症，约1/3的患者会发生神经痛，老年患者这一比例可高达2/3；带状疱疹后神经痛患者中有30%至50%疼痛可持续超过1年，严重影响生活质量。

“疱疹愈合后疼痛仍持续长达一个月，就说明已经发展成慢性疼痛了。”唐帅说，此时治疗难度大大增加，治愈率和缓解率均明显降低，常需反复手术或长期用药方可得到缓解，因此一定要抓住“一个月以内”这一最佳治疗期。

“近期过度劳累、精神压力大是带状疱疹常见的诱因。”唐帅说，除了及时就医治疗，带状疱疹患者还应尽量保持“休息好、营养好、心情好”的身心状态；必要时可以做一次全面健康体检，排查可能会削弱免疫力的基础疾病；此外，注射带状疱疹疫苗是预防带状疱疹的有效方法。（记者田晓航、沐铁城）