从“骑行热”看年轻人生活方式新动向

新华社合肥10月1日电（记者栾若卉、周畅）十几公里的绕圈线路两旁，植被繁茂、水塘澄明……位于安徽省合肥市西郊的小岭南，是当地一处热门的骑行目的地。

粉黛花海路边，25岁的骑行爱好者胡涛和五位骑友正驻车休息，拍照留念。胡涛怎么也没有想到，自己短短三个月的骑行时间，就组织起了一支20多人的“休闲骑”队伍。

“今晚去哪儿骑？”“大蜀山，有没有人呢？”“下午三点出发去小岭南！”……胡涛看着微信群里的约骑信息兴奋地说，“群里不少骑友是在车店认识的，车店就是我们约骑的一个据点，几乎每天都有人相约结伴骑行。”

9月10日，安徽合肥小岭南粉黛花海路边停靠着多辆自行车。新华社记者 栾若卉 摄

这个骑行队里的骑友，大多是在今年入迷骑行这项爱好。大家选择骑行的原因不尽相同，有人是用于日常通勤，有人是受骑行短视频吸引，有人抱着运动健身的想法，有人希望舒缓工作的疲惫。

转动的自行车车轮下，还承载着这群年轻人的社交需求。“队伍里各行各业的人都有，大家一起切磋技术、讨论装备，骑行的最终点往往是一场聚餐。”胡涛说。

国庆节前夕的夜晚10点，位于合肥市蜀山区的一家自行车门店灯火通明，一位店员正坐在台阶上忙着组装一辆公路自行车。她边拧着扳手边告诉记者：“从去年下半年开始，店内销量火爆，最近单日出货量接近10辆。有几款热门车型处在供不应求的状态，需要至少排队3个月等待到货。”

安徽省合肥市自行车运动协会秘书长钟先海也明显感受到合肥骑行氛围日渐浓厚，“从协会组织骑行活动的频率来看，往年协会大致每月组织一场骑行活动，今年则增加到每周安排一到两场骑行活动。”

“休闲骑”队伍里的骑行者孟旭抱着运动锻炼的想法购入了公路自行车，两个多月他就把骑行变成了一种痴迷的爱好，最近更是关注起了公路自行车赛事，“带冲手”“大集团”“关门时间”等比赛术语脱口而出。“天气好的时候几乎每天都要出门兜一圈，几天不骑就觉得浑身不得劲儿。”孟旭说。

“骑行的参与门槛较低，不受时间地点的限制，而且相比于室内运动，骑行可以在运动健身的同时探索城市和郊野风光。”孟旭说，更让他“上瘾”的是骑车时风在耳边作响，自在、松弛、沉浸的感觉。

9月10日，骑行爱好者在安徽合肥小岭南骑行。新华社记者 栾若卉 摄

中国自行车协会在今年9月公布的数据显示，目前我国自行车社会保有量超过2亿辆，全国城镇居民每100次出行中，约有30次由“两轮出行”完成。从“City Walk”的火热到“两轮出行”的高频，年轻人的生活方式正发生着改变。

钟先海认为，自行车正从单纯的代步工具发展为一种休闲时尚的运动形式和环保低碳的生活方式，并涌现骑行热潮，是生活态度上的转变，反映了低碳健康生活理念普及。

在少荃湖骑行突破爬坡、竞速技术，大蜀山骑行探索都市夜景，翡翠湖小环线辐射周边高校和居民区里的骑行爱好者……除小岭南的观光骑行路线，合肥的骑行爱好者开发出了多元的骑行路线，形成了独特的骑行文化。

在钟先海看来，骑行为人们提供了一种“更沉浸、深入、健康的方式”去体验和探索一个城市，而越来越多的人加入骑行队伍也带动低碳、绿色出行，为城市注入了活力和朝气。