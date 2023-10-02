“加长版”假期 收好这份“健康秘籍”

秋高气爽，恰逢“双节”，正是出游好时节。需要注意的是，外出旅行可能会遇到温度、湿度、海拔、微生物、住宿条件、卫生环境、医疗服务、清洁水源等因素变化，导致身体不适。今天，药师手把手教你如何配备出游小药箱，应对旅途中常见的健康问题。多叮嘱一句，一旦症状严重，记得及时在当地就医。

金秋出游 行李箱里别忘装上这些药

●退烧药●

旅途中，温度变化，感冒发烧时有发生，退烧药是必备药品之首。对乙酰氨基酚、布洛芬具有解热、镇痛作用，主要用于感冒（包括流感）引起的发热，轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、肌肉痛、痛经等。

给您提醒 药物只能缓解症状，不要长期或大量使用。用于解热连续使用不超过三天，用于镇痛不超过五天；餐后15-30分钟服药；布洛芬抑制凝血功能，用药后在使用软毛牙刷和电动剃须刀时避免受伤，不要同时服用其他含有解热镇痛成分的药物，比如感康、泰克等复方感冒药；布洛芬与阿司匹林或含阿司匹林的药物（如赖氨匹林）合用，请在使用阿司匹林速释制剂前至少8小时或30分钟后再使用布洛芬。

●止泻药●

旅途期间的腹泻时常发生，一般情况下不需使用抗生素，而是及时补充水分、电解质和益生菌。如：复合乳酸菌、地衣芽孢杆菌活菌制剂、复方嗜酸乳杆菌、枯草杆菌、肠球菌二联活菌多维制剂等，以缓解腹泻、肠胃不适等消化系统问题。

口服补液盐是电解质补充剂，用于腹泻和呕吐病人补充水分和电解质。用药后可能出现恶心、呕吐等副作用，多为轻度，常发生于刚开始服药时。

给您提醒 婴幼儿如需用药，需少量多次给予。

复合乳酸菌、地衣芽孢杆菌活菌、复方嗜酸乳杆菌等具有调节肠道功能的作用，促进消化和止泻作用，用于肠道菌群失调引起的肠功能紊乱，如腹泻。

给您提醒 如果服用胶囊，吞咽困难时可打开胶囊，溶解药粉后服用。

多维乳酸菌是儿童专用活菌制剂，用于肠道菌群紊乱引起的腹泻、便秘、腹胀、肠炎、消化不良、食欲减退、营养不良等。

给您提醒 3岁以下的婴幼儿不要直接服用。含有鞣酸的食物（如茶、柿子、葡萄、山楂）会抑制、吸附活菌，请避免给儿童食用。服用该类药物用药前后不要喝茶；与抗酸药、抗菌药合用，请间隔8小时。

●眼药●

出游别忘带上红霉素眼药膏和10mL生理盐水。眼部细菌感染、鼻腔内干涩溃破、皮肤上有流黄水的小脓包，可以涂抹红霉素眼药膏。红霉素眼药膏属于非处方药，在药店可以买到。

生理盐水用于游泳、泡温泉或异物入眼后冲洗眼睛；也适用于冲洗皮肤上的小伤口。

●抗过敏药●

氯雷他定、西替利嗪用于过敏性疾病，如过敏性湿疹、过敏性鼻炎、药物或食物过敏、皮肤瘙痒、荨麻疹等。若过敏症状多在夜间出现，可临睡前服药。

●防晕车药●

茶苯海明具有镇静和镇吐作用，用于缓解晕车、晕船等交通工具引起的晕眩症状。茶苯海明用于6岁以上儿童和成人。其中，片剂请在出发前30分钟吞服，缓释胶囊请在出发前1-2小时吞服。含片请在出现晕车症状时含服，长途旅行可以每6小时服用一次，一日最多不要超过4次。

给您提醒 该药可与食物、果汁或牛奶一起服用，以减少对胃的刺激。12岁以下儿童吞咽胶囊可能存在困难，请使用其他剂型。孕妇禁止使用茶苯海明。

●外用止痒药●

炉甘石洗剂适用于任何年龄宝宝长痱子以及被蚊虫叮咬后的止痒。两岁以上的宝宝被蚊虫叮咬后，可以少量涂抹薄荷膏来缓解瘙痒。

给您提醒 用药前请先摇匀，再将药液涂在患病部位。皮肤有渗出液的部位最好不要用药。如果用药部位出现烧灼感、红肿等情况，需停药并将局部药物洗净。

●急救药●

硝酸甘油、速效救心丸、复方丹参滴丸、沙丁胺醇气雾剂等可做备用。

冠心病、心绞痛患者可以选择硝酸甘油、速效救心丸或复方丹参滴丸其中的一种备药。硝酸甘油舌下含服，不可吞服，用药时取坐位，以免因头晕而摔倒。速效救心丸，含服，一次10-15丸。复方丹参滴丸，口服或舌下含服，一次10丸，一日三次。沙丁胺醇气雾剂用于缓解哮喘急性发作、支气管痉挛，口腔吸入；运动前或接触过敏原前10-15分钟给药用于预防过敏原或运动引发的症状。

●外用、消毒用药及舒筋活血药●

这类药物包括：创可贴、碘伏、风油精、莫匹罗星软膏、双氯芬酸二乙胺乳膏剂、云南白药等。

此外，小瓶碘伏棉签、独立包装的无菌纱布和透气创可贴，用于处理轻度划伤、擦伤等伤口。用无菌碘伏棉签消毒，之后用透气创可贴或者纱布包裹。肌肉酸痛、扭伤等运动伤害可用云南白药喷在表面，绷带固定扭伤部位。

人在旅途 用药留心这11个细节

1.根据个人的健康状况及过敏史选择药物；慢性病患者常用药物需要根据用量备好相应药物，建议适当留出余量，以防万一。

2.用药前检查备用药品包装完好，以便辨认药物和查看使用说明；检查药物的有效期，确保药物没有过期。

3.使用备用药物时，严格按照药品说明书上的剂量使用，避免过量使用或重复用药。

4.如服用药物是缓释片，请吞服，不要掰开、碾碎、咀嚼或溶解后服用；如服用的是泡腾片，请用温开水溶解后服用，勿直接吞服；如果服用的混悬滴剂，使用前摇匀，使用后清洗滴管；如果服用的是分散片，可直接口服或加水分散后服用。

5.参照药物不良反应，如服用抗过敏药，用药后有头晕、嗜睡、疲乏、反应迟钝、注意力不集中等副作用，用药期间避免驾驶或操作机械等行为。

6.用药期间避免饮酒或饮用含有酒精饮料。

7.如果在使用备用药物后症状没有缓解或有加重的情况，应及时停止使用并寻求医疗帮助。

8.药物保存在干燥、凉爽的地方，避免阳光直射。某些药物可能需要冷藏保存，如胰岛素。

9.老人、儿童、孕妇、哺乳期妇女、存在肝肾功能不全患者，如需用药，请咨询医务人员是否可以使用及需要调整剂量，密切观察是否出现不适。

10.如果正在使用其他药物，请咨询医生或药师，了解备用药物与其他药物的相互作用。

11.旅行在外，饮食用水需保证健康。如同行有儿童，需要携带体温计和儿童喂药量器。文/李芳（北京清华长庚医院）

干涩 酸胀 眼睛要求“放假”

与外出旅游相对应的，宅家刷剧、熬夜看手机、通宵打游戏成了一部分人青睐的度假休闲方式。不过，“连轴转”的眼睛也是需要放假的，快来看看怎么给眼睛放松吧。

■纠正不良的看近姿势 假期常出现“葛优躺”，甚至夜里关了灯还要摸黑再玩会儿手机的大有人在。你需要做到阅读和操作电脑时坐姿端正，眼距书本一尺远。不在吃饭、走路、坐车、躺卧时和光线暗弱、阳光直射条件下看书和使用电子产品。

■控制连续看近时间 假期更容易放飞自我，无节制的使用电子产品。你需要做到阅读、写字、操作电脑时连续看近40分钟休息一下，再看远处10-15分钟；或者遵循“20—20—20”法则，观看电子屏幕20分钟后，抬头远眺20尺（6米）外20秒以上。同时，每天累计看近时间不超过4小时。每日坚持上下午做眼保健操也是很必要的。

■保证充足的睡眠 它是预防近视的有效措施之一。而假期熬夜是常有的事，早睡早起，规律生活才是王道。此外，你还需要坚持每天累计2小时以上户外活动。经常远眺，让眼睛得到充分休息，可以调节视力，缓解疲劳。

■均衡饮食 节日期间大吃大喝在所难免，不过眼睛需要的营养你知道吗？你需要多吃富含有维生素A和钙的蔬菜、水果和肉类，少吃含糖高的食物，不挑食，不偏食，合理安排饮食。 文/黄萍 （首都医科大学宣武医院）

一出门就“闹肚子” 原因终于找到了

有些人可能会有这样的体会，平时身体都好好的，偶尔出次远门，腹泻就如影随形来“报到”。为啥外出旅游容易闹肚子？今天，医生就来带大家探究旅行中的腹泻之谜。

旅途中的腹泻 多半是它们闹的

出游期间，造成腹泻的原因主要有三个：饮食变化、不洁食物和水源、旅行压力和焦虑。

首先，在到达一个新的地方时，接触当地的食物和水源，饮食的改变需要我们的消化系统适应新的食物和水质，这可能引发肠胃问题。

其次，一些地方的卫生条件可能不尽如人意。食物和水源可能会受到包括细菌、寄生虫或病毒的污染，对肠胃系统造成不良影响，引发肚子不舒服的情况。

最后，旅行本身也带来一定的压力和焦虑，这对我们的消化系统产生负面影响。压力和焦虑可能导致肠道蠕动加快或减慢，进而引发肚子不适的症状。

此外，值得一提的是麻辣火锅也可以引起腹泻，原因在于其中的辣椒、香料和调味料对肠胃系统刺激较大。为了避免腹泻，建议大家选择可靠的餐厅，适度食用辣椒，注意食材的新鲜程度，避免过度进食。如果仍然出现腹泻，最好就医咨询。

肠胃脆弱人群 更要多注意

为了避免肚子不舒服，我们可以采取以下预防措施。首先，注意饮食，选择干净、熟透的食物，避免食用生食和未经煮沸的水。尽量选择瓶装水或煮沸后的水来保证饮水安全。此外，要注意个人卫生，勤洗手，避免交叉污染。适应饮食变化也很重要，逐渐适应当地的食物，避免大量摄入新的食物。同时，要注意减轻旅行带来的压力和焦虑，放松心情，可以进行散步、呼吸练习或冥想等活动。

此外，胃肠脆弱的人群包括肠道感染易感人群、慢性消化系统疾病患者、食物过敏或不耐受者以及精神压力敏感者。这些人在外出旅游时应选择清淡易消化的食物，如果有慢性消化系统疾病或其他健康问题，应在旅行前咨询医生，了解如何管理和控制病情。

“要命”的闹肚子 危险信号会辨别

辨别腹泻的危重程度可以考虑腹泻的频率、严重程度、脱水程度和其他症状。如果腹泻非常频繁，每天超过六次，或者每隔几小时就有一次，可能是一个危险的迹象。剧烈的腹痛、呕吐、高烧、血便或黑便也可能是危险的症状。 此外，若出现脱水症状，如口渴、干燥的口腔、少尿或无尿、眼睛凹陷、皮肤弹性差也需要及时就医。

如果症状不严重，可以补充水分和电解质，避免摄入困扰肠胃的食物，休息并注意个人卫生。但如果症状持续恶化或有其他严重症状，应及时就医寻求专业建议。

文/李永进

（北京儿童医院顺义妇儿中心）

旅行 聚会 宅家 请看“官方提示”

今年的“十一”黄金周中秋国庆连休8天，无论出游、聚会还是干脆宅家彻底放松……总之，别管如何安排，人放假，健康不能“放假”，快收好这份北京市疾控中心为大家准备的度假健康秘籍。

外出旅游篇

节假日期间人员流动频繁，增加了呼吸道、肠道等传染病的传播风险。因此在做好旅行计划的同时，健康和安全无疑也是必须考虑的问题。特别是老人、孕产妇和有慢性病等重点人群，建议请专业医生进行健康状况评估后再决定是否出行。

外出游玩应提前做好行程规划、预约，若自驾游需提前了解途经路线，避免疲劳驾驶，错峰出行。提前查询目的地天气情况，选择合适的衣服出行。外出时，尽量避免去人多拥挤场所；注意手卫生，遵守咳嗽礼仪，避免用未清洁的手接触眼、口、鼻，预防流感、新冠等呼吸道传染病和诺如等肠道传染病发生。若出现发热、咳嗽等呼吸道症状时，应佩戴口罩。

同时，旅游途中注意防蚊、跳蚤、蜱、恙虫等昆虫叮咬，应尽量避免在昆虫主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧，必要时也可选用驱避剂涂抹于裸露的皮肤，预防虫媒传染病的发生。尽量避免进入野禽栖息地，避免接触病死禽畜。不招惹流浪犬、猫，一旦被抓咬伤，应及时接种狂犬病疫苗。

此外，注意饮食、饮水卫生。野外就餐最好携带有密封包装的食品，不食用腐败变质及超过保质期的食品和饮品。不采摘、食用野生蘑菇和野生植物。

需要特别提醒大家的是，近期，全球多个国家和地区发生登革热等疫情，要提前了解目的地国家和地区疾病流行现状。做好疫苗接种等防护措施，避免去疫情暴发地旅行。

聚餐聚会篇

节日期间亲朋好友欢聚一堂，难免美食加美酒，大饱口福。美食虽好，可不要吃撑；美酒虽好，可不要贪杯。饮食安全一定要注意。

外出聚餐聚会时，到有食品经营许可证的正规餐馆就餐；尽量选择通风良好的位置，注意饮食安全；倡导“公勺公筷”“分餐制”等健康生活方式。

在家聚餐时，处理食材应生熟分开、煮熟煮透，购物、处理食材、饭前便后应保持手卫生。

吃喝有节制，营养要均衡。食物种类要多样化，荤素搭配。多吃新鲜蔬菜、水果、奶类和豆制品，少吃零食、油炸食品，不生食或半生食海产品和水产品。

作为中秋节必不可少的月饼，一定要适量食用。其高油、高糖、高能量的“三高”特质，过量食用会引起腹胀、消化不良、血糖升高等健康问题。

宅居简出篇

“宅”是时下很多年轻人的假日选择，电子产品和床是宅的必备工具。玩手机、打游戏到深夜，再睡到日上三竿。等假期结束，反而比上学工作时更累。

北京疾控中心提醒，无论孩子还是成人，还是要尽量限制使用电子产品的时间，多与家人、朋友交流，增加户外活动。此外，宅家不能饥一顿饱一顿，进食要规律，一日三餐时间相对固定，不暴饮暴食。注意劳逸结合，规律作息，加强体育锻炼。