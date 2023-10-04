长期熬夜或增加患过敏性紫癜风险

◎本报记者 华 凌 通讯员 庞智屿

熬夜是现在不少年轻人的生活常态，很多人也因为长期熬夜患上各种疾病。日前，四川成都一名女子就因长期熬夜导致免疫力低下，被确诊为过敏性紫癜。

熬夜为什么会导致过敏性紫癜呢？为此，科技日报记者专访了中国医学科学院北京协和医院皮肤科副主任、主任医师刘洁。

什么是过敏性紫癜？“国际上，这种病的准确名称是IgA血管炎，是一种免疫系统异常导致的系统性血管炎。该疾病临床表现为‘四联征’：皮肤可触及性紫癜、关节炎或关节痛、腹痛和肾病。”刘洁答道。

刘洁解释，事实上，过敏性紫癜是一种误称。人们平时所说的“过敏”指的是I型变态反应，如过敏性鼻炎、哮喘、急性荨麻疹等，以及IV型变态反应，如接触性皮炎等。而过敏性紫癜本质上是由Ⅲ型变态反应所致的系统性血管炎，是由某些特殊诱因引起的免疫功能异常。

“过敏性紫癜可发生于任何年龄段的人群，其中以3—15岁的儿童及青少年最为常见。”刘洁介绍，目前这种病的确切发病机制尚未完全阐明，其涉及遗传、免疫紊乱、感染等多种因素。多达90%的病例在患病1—3周前曾出现病毒或细菌感染，其中最常见的是由链球菌引起的上呼吸道感染；此外，抗生素、解热镇痛药、血管紧张素转化酶抑制剂、疫苗等药物，也可能引起此病。

那么，熬夜是否会引发过敏性紫癜？“虽然熬夜本身并不会直接导致过敏性紫癜，但长期熬夜和睡眠不足会削弱免疫系统功能。”刘洁说，“免疫系统是人体抵抗外界病原体和异物的重要防线，而长期熬夜可能导致免疫系统紊乱，从而影响其对异常免疫反应的调控。同时，熬夜也可能加剧炎症反应，增加患免疫性疾病的风险，其中就包括过敏性紫癜。”

据介绍，患过敏性紫癜后出现的症状有：皮疹最初表现为红斑、丘疹或荨麻疹性风团，融合演变为瘀点、瘀斑和可触及性紫癜，呈对称性分布，好发于下肢、臀部；75%的患者会出现关节炎或关节痛，最常累及膝关节和踝关节，可能出现疼痛、肿胀或功能障碍；约60%的患者会有胃肠道反应，轻者表现为恶心、呕吐、腹痛，重者可致消化道出血、肠缺血和坏死、肠套叠等，其中肠套叠是极为少见但最严重的并发症，多发于五六岁的儿童；20%—50%的患病儿童存在肾脏受累，表现为血尿、蛋白尿、水肿等，重者可能发展为慢性肾炎，极少数肾脏受累的患者甚至会演变为尿毒症。此外，刘洁还提醒，若老年男性诊断为过敏性紫癜，应注意进行癌症筛查。

刘洁表示，过敏性紫癜通常不是致命性疾病，大多数可在门诊治疗。“首要注意的就是休息。”刘洁强调，确保每晚有足够的睡眠，保持规律的作息时间，有助于维护免疫系统的正常功能。此病急性发作时，患者应尽量卧床休息，待紫癜和腹痛消失后才可下床活动。

刘洁补充说，患病后还需要在饮食方面注意，适当增加维生素C的摄入。待痊愈后，也要注意均衡饮食，摄入丰富多样的蔬菜、水果、全谷物、蛋白质和健康脂肪，为免疫系统提供所需的营养支持。

急性期应避免体力活动，避免长时间站立，待病情稳定后可循序渐进地恢复运动。适度的体育锻炼可以增强免疫系统的功能，但要注意避免过度锻炼，以免适得其反。此外还应减轻压力，长期的情绪压力也会影响免疫系统的功能。

刘洁提示，年轻人不要透支健康，应重视充足的睡眠、均衡的饮食、适度的锻炼和有效的压力管理，以维护免疫系统的正常功能。通过这些生活方式的调整，可以降低患上过敏性紫癜等疾病的风险。