过敏医学专家程雷：过敏性疾病高发 需加强全病程管理

过敏，已被世界卫生组织（WHO）列为21世纪重点防治的六大慢性疾病之一。有30%—40%的人曾经或正在遭受过敏性疾病的困扰，过敏性疾病已成为全球性的公共问题。

近日，中华医学会2023年全国变态反应学术会议在武汉举行，新华网专访了中华医学会变态反应学分会主任委员、南京医科大学第一附属医院耳鼻咽喉科主任/过敏诊疗中心主任程雷教授，邀请程雷教授就过敏性疾病如何防治一题解答公众疑问。

提升公众防治认知 科学预防过敏性疾病

入秋以来，过敏性鼻炎在北方地区进入高发期，不少城市甚至因为一场雷雨加剧了过敏原的释放与散播，“雷暴哮喘”引发各大医院急诊爆满。喷嚏不断、鼻子不通、严重咳嗽、气短喘息、呼吸困难……过敏影响了越来越多人的生活质量，进而导致公共卫生事件发生。

程雷介绍，根据相关流行病学调查，近20年来过敏性疾病的患病率仍在不断攀升，过敏性疾病患病率占世界人口的30%以上，给我们整个社会、家庭和个人带来巨大的影响，对过敏性疾病的防治已经成为世界各国刻不容缓的重任。

全球性气候变化正影响着每一个人，在防控压力之下，今年的世界过敏周主题被设定为“气候变化加剧过敏性疾病：做好防控准备。”倡导公众对过敏性疾病的关注与认知，针对过敏性疾病采取更加有效的综合防治措施，刻不容缓。

谈及如何做好过敏性疾病的预防工作，程雷表示，过敏性疾病的发病与遗传、环境等因素息息相关，近年来由于气候变暖、洪水干旱等环境问题频出，过敏性疾病的发病率明显上升。首先我们应提升对于过敏性疾病的认知度，通过媒体宣传、科普宣教等手段让公众对于过敏性疾病的防治有初步的认知；同时更要强调规范化诊疗，世界卫生组织推荐了针对过敏性疾病的最佳治疗方案——“四位一体”综合治疗方案,即正确诊断并避免接触过敏原、特异性免疫治疗(即脱敏治疗)、适当的药物对症治疗以及良好的患者教育。

“规范化治疗是控制过敏性疾病的重要一环，只有构建一个立体式的防控网络，才能把过敏性疾病的防控做得更好。”程雷说。

加强过敏性疾病学科建设 助力“转化医疗+精准医疗”协同发展

过敏不是一个单独的疾病，而是一个不断变化和进展的过程，很多疾病的发生都和它有关。变态反应学（过敏医学）是一门新兴的交叉学科，涉及耳鼻咽喉科、儿科、呼吸科、皮肤科等专业学科。随着社会工业化进程的不断推进，全球过敏反应发病率不断升高，加强变态反应学科的建设具有重要的社会意义。

程雷表示，变态反应学科是多学科交叉合作的典范，包含了现代医学和传统医学等在内的多学科协同发展。因此，对于变态反应学科来说，其学科建设不能“单打独斗”，而是要联合广大的临床科室和过敏性疾病相关的临床专业，共同打造公共诊疗平台，从而开展更好的临床实践与科学研究。

随着对过敏性疾病的研究和关注度的提高，人们越来越了解过敏性疾病的病因、发病机制、自然发展过程，并仍在不断寻求预防和治疗过敏性疾病的有效策略。谈及未来学科的发展方向，程雷认为，转化医学和精准医学将会在未来临床科学研究中占据重要地位，“让基础研究、实验研究真正形成转化、走向临床，能够逐步实现成果转化创新生态；另外，近年来精准医学和个体化治疗已成为趋势，我们可以根据患者的临床特征，对其进行个体化诊疗，进一步从基础研究中进行临床转化，形成真正意义上的‘转化医疗+精准医疗’协同发展。”

此外，在推动过敏性疾病学科建设上，程雷建议，首先要建立一支高素质的医疗团队，在此基础上，发动一些有研究潜质的临床医生，做好基础研究和成果转化研究，“只有将医疗和科研结合起来，重视医、教、研三线联动，形成立体网络，才能做好学科建设，推动过敏性疾病学科高质量发展。”程雷说。