国家药监局：积极支持具有重大临床价值、处于科技前沿等创新药研发和转化

人民网北京10月7日电 （记者孙红丽）国家药监局网站今日发布《对十四届全国人大一次会议第4792号建议的答复》（以下简称《答复》）。

针对代表提出的关于进一步加快国产创新药审评审批的建议，国家药监局表示，下一步，为进一步加快创新药审评审批工作，国家药监局将秉承“创新工作机制，主动靠前服务”的原则，按照“早期介入、研审联动、专人负责、全程指导”的方式，为重点项目提供服务，积极支持具有重大临床价值、处于科技前沿、自主原始创新等特点的创新药的研发和转化。

《答复》指出，近年来，国家药监局持续深化审评审批制度，建立完善优先审评审批、附条件批准上市程序，推广实施提前介入、研审联动、平行检查等应急审评检验，核心就是鼓励药品创新，推动药品高质量发展，更好地满足人民群众临床用药需求。

2018年至2023年5月31日，已有203个儿童用药物、68个罕见病药物获批上市。同时，国家药监局稳步推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，截至2023年5月31日，共审评通过3242个品规的一致性评价申请，涉及608个品种。累计发布68批参比制剂目录。截至2023年6月8日，2023年已批准17个创新药上市（其中，中药1个、化药9个、生物制品7个）。