全民健身热潮随亚运之风涌动 防范运动损伤要注意这些

随着杭州亚运会的进行，全民健身也伴随亚运之风更加火热。慢跑、游泳、骑行……多种多样的健身运动方式，已逐渐成为大家生活的一部分。参加锻炼是为了身体健康，但随着健身人群的增加，遭遇运动损伤的人群也在不断扩大。

四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时介绍，在运动医学门诊中，因为日常锻炼造成损伤而就医的患者达到60％，主要以中老年群体为主，普遍问题是关节和腰部的损伤；还有爱健身的年轻人，出问题的部位一般是踝关节、肩周，以及腰部肌肉拉伤。

“运动锻炼的目的是为了更健康，需要防范运动损伤。”陈莞婧表示，造成运动损伤的原因，第一是准备不充分，包括对运动不了解就贸然锻炼，以及未充分做好热身就开始运动；第二是运动动作不规范；第三是运动方式选择不当，不同人群应根据自身情况选择合适的运动方式。

那么，应如何避免运动损伤呢？陈莞婧建议，运动前要充分热身。热身活动主要包括两部分，一是中小强度的耐力运动，如原地踏步、快走或者慢跑，交叉步、开合跳等，以提高心肺适应性。二是身体各部位的动态拉伸，以提高肌肉关节的伸展性。运动后进行整理运动，可以做慢速泡沫轴滚压和静态拉伸放松，以提升机体的恢复速率。

另外，在运动中要穿着适宜运动的衣物鞋袜，注意运动场所和器械的安全使用，还应避开高温高湿环境下运动。