昆山咖啡文化节给苏式中秋生活加味

中新网昆山9月29日电 坐在娄江畔品着香醇的咖啡，耳畔是昆曲悠扬，眼前是咖啡师们炫技调配，身边不时有一袭襦裙拂过。这样的感受让广州来的丁女士感叹苏式生活既惬意又新奇。

中秋佳节期间，正在江苏昆山举行的咖啡文化节上咖香四溢、人潮涌动，百家知名精品咖啡店、大型咖啡连锁品牌、高端食品及休闲餐饮企业携手呈现了一场集展示、交流、体验、消费于一体的咖啡盛宴，吸引各地采购商及长三角民众云集于此。

提到中国百强县之首的昆山，人们第一反应往往是电子制造业及外向型经济，然而近年来，昆山却“无中生有”地打造了一个“美味”新产业，截至目前，昆山已引进美国星巴克、法国路易达孚、日本三井物产等30余家国际咖啡头部企业，与巴西、菲律宾、哥伦比亚等15个国家和地区建立了咖啡生豆贸易关系，占据了全国15%的生豆进口和60%的生豆烘焙量。随着位于昆山综保区内的亚太咖啡生豆分拨中心顺利启用，集生豆贸易、平台交易、研发烘焙、品牌销售、咖啡设备于一体的咖啡产业生态体系已在昆山形成。

咖啡文化节各展位前，咖啡师们磨豆、手冲咖啡、拉花花样百出，咖啡润唇膏、咖啡西点、咖啡果皮茶等延伸产品令人爱不释手。展示空间内，各国咖啡豆、咖啡主产地文化及故事展陈别具特色。云南甲马版画、非洲的石像、哥伦比亚的工艺品、巴西的绿宝石……多元的地域文化展示让人眼前一亮，为咖啡再添几分风土人情的风味。

昆山的咖啡文化节更多了几份婉约的江南水乡味，现场不仅有水乡歌舞和昆曲表演，咖啡杯上是牡丹亭的剧照，咖啡罐上印着生旦净末丑的卡通形象，连一包包挂耳咖啡袋上也有吴侬软语，喝一包就能学会一句地道的昆山方言。创意人、昆山陌岸咖啡创始人余从节说，公司除了一直在研发“咖啡+”的创意咖啡新品种，也在不断丰富“咖啡+”文化的内容，让咖啡融入更多的生活工作场景，让人们念念不忘。

从2015年首店开业到扩店至四家，陌岸咖啡一直在发展壮大。与此同时，风格不一、口味不同的各式咖啡店如雨后春笋般出现在昆山的大街小巷、办公写字楼、乡村田园中。据不完全统计，目前昆山的各类咖啡馆已超500家。

余从节说，近年来，咖啡在中国的销量增长明显，中国的年轻人对不同风味的创意咖啡的接受度也很高，进一步拓展了市场的发展前景。相较于自己创业初期凭兴趣爱好开咖啡馆，现在的咖啡店主更有规划，有明确的咖啡风味定位。“越来越多的咖啡师转向烘焙师，并向上游发展，进军产地、参与竞拍、注重品质，竞争力更强。”

在余从节看来，咖啡产业在昆山的发展，正体现了昆山“开放、融合、创新、卓越”的城市精神。昆山抢抓新一轮产业格局重构的“窗口期”，全力推动咖啡产业链无限延伸，带动了一条千亿级产业链的崛起。而咖啡与江南水乡特色的融合，就如咖啡本身的浓郁香醇、层次多变，令人回味无穷。

在诺丁顿(昆山)咖啡有限公司展位前，家用、店用、全自动、半自动咖啡机一字排开，十分壮观。总经理唐旭凯介绍，据此前的市场调研，昆山是咖啡机购买力最强的县级市，因此公司此次主推咖啡机。

“90后”青年唐旭凯之前从事金融业，跨界到咖啡业，因为他切身感受到咖啡是一条有潜力的赛道。“消费群体忠诚度很高，黏性很强。”唐旭凯说，昆山是集中了产业、区位、环境、政策等优势的“最佳创业点”，而他的品牌连锁店版图也在不断扩大，目前全国门店已有200多家，销量一直在上升。

派送非洲风景明信片、赠送非洲石雕……一系列的非洲咖啡文化日活动让非洲咖啡展位人气爆棚。展商吴女士表示，此次参展，旨在把非洲咖啡原产地的文化和产业发展情况分享给更多消费者，也希望自己的咖啡豆贸易公司能尽早落地昆山，实现大宗采购。

本届咖啡文化节期间，2023WCE世界咖啡烘焙大赛中国区总决赛、2024世界咖啡拉花艺术大赛中国区选拔赛等多场有国际和行业影响力的赛事将同步举行。

昆山市委书记周伟希望更多企业和人才加盟昆山，成为咖啡产业发展的城市合伙人，将先进的理念、创新的文化带到昆山，不断完善产业生态、丰富消费场景，携手推动“昆山咖啡”香飘世界。 (记者 钟升)